Почему наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете, "Российской газете" рассказали сотрудники отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев и Елена Акентьева.

с чего всё началось

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.

Политика Завершены переговоры Путина и Меркель Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".

Экономика В ЦБ сообщили о новых вариантах пенсионных выплат Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор - получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.

Хоккей Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.

Политика ЦИК Абхазии в понедельник назовет новую дату президентских выборов Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии накануне признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре президентских выборов, прошедших в прошлом году.

Политика Ирак начал обсуждать с Россией возможность покупки С-400 Члены иракского парламента заявили, что Ирак начал обсуждать с российской стороной возможность покупки ЗРК С-400, пишет The Wall Street Journal.

Футбол «По-вашему, я идиот». Конте разозлил вопрос журналистов о Санчесе Главного тренера "Интера" Антонио Конте разозлил вопрос журналистов, почему форвард команды Алексис Санчес не принимал участия в матче 19-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (1:1).

Экономика Черный хлеб в России может подорожать Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.

Общество Горбачев призвал отменить длинные выходные в России Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.

Происшествия Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи Полицейская служба Аляски сообщила о спасении жителя штата, который в течение 23 дней выживал при минусовых температурах в отдаленной местности, потеряв в огне свой дом и пса.

Политика Турчинов обвинил Россию в уничтожении украинского самолета в Иране За сбитый самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» несет ответственность не только Иран, но и Россия, которая якобы поддерживает терроризм во всем мире, заявил в Facebook экс-глава СНБО и экс-спикер Верховной Рады Александр Турчинов.

Политика На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».