Общество

РИА НовостиРИА НовостиУченые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
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с чего всё началось

Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Почему наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете, "Российской газете" рассказали сотрудники отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев и Елена Акентьева.
Российская газетавчера в 20:00

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Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Газета.Ru02:16

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Известиявчера в 22:30

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

РИА Новостивчера в 23:30

Климатолог рассказал, почему в России климат теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах

Life.ruвчера в 22:53

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

РБК00:09

Названа причина резкого потепления в России на фоне остальных стран

Lenta.ruвчера в 21:52

Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Российская газетавчера в 20:00
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Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Вести.Ru вчера в 17:34
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости 10 января в 07:02
Армия и оружие

CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана

Американские военные в Ираке были предупреждены о ракетном ударе со стороны Ирана за 2,5 часа до обстрела.
RT на русском 01:35
Космос

В конце марта с Байконура запустят два спутника серии «Экспресс»

Запуск двух телекоммуникационных спутников серии «Экспресс» с космодрома Байконур запланирован на март, рассказал генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева Николай Тестоедов 11 января.
REGNUM вчера в 07:52
Общество

В Омске пьяный травматолог отказался принимать пациентов и уволился

71-летний травматолог отказался принимать пациентов и заявил, что навсегда уходит из медицины, так как недоволен размером собственной зарплаты и "приписками".
Российская газета 01:00
Политика

Токаев назвал важным решением признание Ираном вины за крушение Boeing

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что признание Ираном вины за крушение самолета "Международных авиалиний Украины" является важным решением.
РЕН ТВ 00:49
Гаджеты

Рассекречены характеристики и цена смартфона Xiaomi Mi10 5G

Газета DAILY 10 января в 11:23
Происшествия

Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП под Рязанью

Пять из восьми пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области находятся в тяжелом состоянии.
РБК 01:36
Происшествия

Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ

Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 12:19
Общество

Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной с начала зимы

Температура воздуха в Москве к 6:00 12 января на базовой метеостанции на ВДНХ опустилась до -5,5°С. Это самая низкая температура с начала календарной зимы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.
Коммерсантъ вчера в 23:28
Армия и оружие

CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих

Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:39
Здоровье

Эти симптомы сигнализируют о наличии рака

Кому именно из людей и по каким конкретным причинам не страшен опасный рак желудка, рассказал российский врач-гастроэнтеролог Дмитрий Бородин.
Ugpressa.ru 09 января в 07:24
Единоборства

Боец MMA Орловский объяснил неприязнь к Фёдору Емельяненко

Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский объяснил свою неприязнь к россиянину Фёдору Емельяненко.
RT на русском вчера в 15:16
Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 10:34
Футбол

«Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» благодаря голу Фирмино

ODDS.ru вчера в 14:22
Общество

Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
РИА Новости вчера в 16:36
Общество

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Российская газета 10 января в 22:00
Шоу-бизнес

Лолита выиграла первый суд у бывшего мужа Дмитрия Иванова

Адвокат известной исполнительницы Лолиты сообщил, что его подопечная одержала первую победу в суде.
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Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»

Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.
РБК вчера в 22:50
Экономика

«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах

Большинство крупнейших банков России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах.
ТАСС вчера в 19:02
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Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси

В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.
Известия вчера в 17:50
Наука

Растения манипулируют круглыми червями, используя их же феромоны

Ученые из Института Бойса Томпсона выяснили, что растения не просто воспринимают и имитируют «запах» нематод.
Naked Science 10 января в 12:40
Происшествия

Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи

Полицейская служба Аляски сообщила о спасении жителя штата, который в течение 23 дней выживал при минусовых температурах в отдаленной местности, потеряв в огне свой дом и пса.
РИА Новости вчера в 23:27
Кино

Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США

Невские Новости вчера в 21:42
Происшествия

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб

Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
ТАСС 00:22
Общество

Что запрещено делать 12 января, в день Анисьи

Люди верили, что если в день Анисьи, в канун старого Нового года, есть свинину, то следующий год обязательно будет удачным в финансовом плане.
Волгоградская правда вчера в 22:57
Общество

В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РИА Новости вчера в 01:34
Музыка

Димаш сменил «крутого» продюсера

Димашу прочили карьеру в кино из-за дружбы с Джеки Чаном, увлечением восточными единоборствами, и работу в Китае.
ГЛАС.RU 10 января в 17:30
Шоу-бизнес

Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене

Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Культуромания 10 января в 08:50
Политика

WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти

США лишат Ирак доступа к государственному банковскому счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, если Багдад выведет американские войска из страны, предупредили в Госдепартаменте.
Газета.Ru 01:47
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