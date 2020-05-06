Коронавирус

РБКРБКУченые объяснили заразность коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2, являющийся причиной болезни COVID-19, быстро распространяется между людьми, из-за того, что сочетает в себе геномы разных по свойствам других коронавирусов. К такому выводу пришли ученые из Корнеллского университета в США.
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Ученые из США объяснили, почему новый коронавирус такой заразный

Planet Todayвчера в 06:44

Ученые выяснили, почему новый тип коронавируса настолько заразный

Телеканал 360°вчера в 07:41

Ученые выяснили причину высокой заражаемости коронавирусом

Известиявчера в 07:15

Ученые объяснили заразность коронавируса

РБКвчера в 16:56

Ученые выяснили, почему коронавирус такой заразный

Комсомольская правдавчера в 06:27

Ученые выяснили, почему новый коронавирус такой заразный

РЕН ТВвчера в 06:23

Ученые выяснили, почему новый коронавирус такой заразный

РИА Новостивчера в 05:26
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Общество

Вильфанд предупредил о сильной жаре в российских регионах

Температура выше 25 градусов ожидается в День победы на Урале и в Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:20
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Общество

Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
2,4K
Здоровье

В Волгограде обнародованы новые данные по распространению коронавируса

В Михайловском, Николаевском и Фроловском районах – по 5 человек, в Волжском и Ленинском районе –по 4, в Чернышковском – 3, в Городищенском, Калачевском, Камышинском и Старополтавском – по 2. В Котовском, Быковском, Новоаннинском, Светлоярском и Серафимовичском районах выявлено по одному инфицированному.
РИАЦ вчера в 05:12
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Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа

Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
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Экономика

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Космос

На Марсе обнаружили следы существования древних рек

В НАСА показали подробное изображение древних рек на Марсе, которые, предположительно, протекали на планете около 3,7 млрд лет назад.
Профиль вчера в 13:25
1
Экономика

В России на фоне пандемии снизились цены на аренду квартир

В России на фоне пандемии снизились цены на аренду. Наиболее явно тренд прослеживается в крупных городах.
Газета.Ru вчера в 13:48
12
Шоу-бизнес

Бурак Озчивит из «Великолепного века» снимется в рекламе одежды

Фанаты пытаются угадать сумму контракта. Популярный турецкий актер Бурак Озчивит снова заставил говорить о себе общественность.
Городовой 05 мая в 06:33
10
Авто

Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50

Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня 05 мая в 13:55
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Общество

Онищенко заявил, что коронавирус «уже выдыхается»

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что коронавирус «уже выдыхается».
RT на русском 01:22
758
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
2,2K
Политика

Польша откладывает президентские выборы

Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.
Газета.Ru вчера в 18:45
Общество

Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака

Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
Atas.info вчера в 06:42
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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Энергетика

«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Польский газотранспортный оператор Gaz System опубликовал итоги квартального — с 1 июля по 1 октября — аукциона на доступ к мощностям газопровода «Ямал—Европа», проходящего через территории РФ, Белоруссии, Польши и Германии.
Коммерсантъ вчера в 12:50
10
Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия вчера в 06:13
1K
Энергетика

Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 11:17
4
Общество

В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян

В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия вчера в 03:45
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru вчера в 13:54
987
Общество

В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.
Газета.Ru вчера в 00:42
4,6K
Политика

Латвия назвала себя «донором» СССР

Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM вчера в 01:21
1,4K
Политика

США могут создать альтернативу ВОЗ, рассказал Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что может появиться альтернатива Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Вестник Кавказа 00:21
Шоу-бизнес

Ивлеева показала, в каком виде приехала покорять Москву

Вечерняя Москва вчера в 15:51
Политика

Президент Чехии объяснил снос памятника Коневу

Президент Чехии Милош Земан и ранее называл снос памятника глупостью, но призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела европейского государства 3 апреля в Праге снесен памятник освободителю города – маршалу Ивану Коневу.
Победа РФ вчера в 06:27
16
Общество

ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook

Администрация Высшей школы экономки объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широки резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости вчера в 16:09
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Политика

Германия передаст России архивы о советских военнопленных

SM News 05 мая в 20:31
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Культура

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
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Общество

Последний город Китая понизил уровень угрозы коронавируса

В ночь на 7 мая Пекин признал незначительным уровень угрозы в последнем городе, где ситуация оставалась напряженной — в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян.
Lenta.ru 01:05
Экономика

ЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне

Центральный банк России ожидает начала смягчения ограничительных мер в стране, введенных на фоне пандемии коронавируса, в июне.
Известия вчера в 16:08
10
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