Исследователи из Высшего совета научных исследований (CSIC) изучили возможность распространения вируса SARS-CoV-2 в бассейнах и других местах для купания.

Вирусологи оценили риск заразиться коронавирусом в море или бассейне

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