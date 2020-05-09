Ученые из Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC) выяснили, можно ли заразиться коронавирусом при купании в морской воде и при посещении бассейнов и СПА-салонов. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Ученые оценили риск заражения коронавирусом в море или бассейне

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