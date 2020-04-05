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Online47.ruOnline47.ru
Ученые оценили возможность передачи коронавируса комарами
РЕН ТВ
  • РЕН ТВ2:56
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Ученые выяснили, могут ли комары, которые появляются с приходом теплой погоды, стать переносчиками коронавируса. Энтомолог, специалист по ДНК, Константин Китаев рассказал изданию URA.RU о роли насекомых в условиях эпидемии. Выяснилось, что они не являются переносчиками COVID-19.В источнике
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