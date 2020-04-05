Ученые оценили возможность передачи коронавируса комарами
Ученые выяснили, могут ли комары, которые появляются с приходом теплой погоды, стать переносчиками коронавируса. Энтомолог, специалист по ДНК, Константин Китаев рассказал изданию URA.RU о роли насекомых в условиях эпидемии. Выяснилось, что они не являются переносчиками COVID-19.В источнике
С чего всё начиналось
Китайцы уже провели исследование, в котором выяснили, что кровососущие, и, тем более, мухи не разносят коронавирус.
РИА Новости вчера в 19:04