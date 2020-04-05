Ученые оценили возможность передачи коронавируса комарами

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Ученые выяснили, могут ли комары, которые появляются с приходом теплой погоды, стать переносчиками коронавируса. Энтомолог, специалист по ДНК, Константин Китаев рассказал изданию URA.RU о роли насекомых в условиях эпидемии. Выяснилось, что они не являются переносчиками COVID-19.