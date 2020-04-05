Насекомые, которые появятся на территории России с приходом весны и лета, не усугубят ситуацию с распространением COVID-19, так как не являются переносчиками инфекции. Таким мнением с URA.RU поделились энтомологи (специалисты, занимающиеся изучением насекоых).

с чего всё началось

Ученые выяснили, могут ли комары, которые появляются с приходом теплой погоды, стать переносчиками коронавируса. Энтомолог, специалист по ДНК, Константин Китаев рассказал изданию URA.RU о роли насекомых в условиях эпидемии. Выяснилось, что они не являются переносчиками COVID-19.

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