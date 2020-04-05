Китайцы уже провели исследование, в котором выяснили, что кровососущие, и, тем более, мухи не разносят коронавирус.

с чего всё началось

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