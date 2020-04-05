Коронавирус
Online47.ruУченые оценили возможность передачи коронавируса комарами
Ученые выяснили, могут ли комары, которые появляются с приходом теплой погоды, стать переносчиками коронавируса. Энтомолог, специалист по ДНК, Константин Китаев рассказал изданию URA.RU о роли насекомых в условиях эпидемии. Выяснилось, что они не являются переносчиками COVID-19.
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с чего всё началось
Китайцы уже провели исследование, в котором выяснили, что кровососущие, и, тем более, мухи не разносят коронавирус.URA.Ruвчера в 11:51
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Общество
Оперштаб опроверг заражение коронавирусом сотрудников мэрии Москвы
Сотрудники московской мэрии не заражены коронавирусом.
Экономика
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
В Сбербанке отмечают тенденцию к массовому обращению за льготным периодом по кредитам без документального подтверждения того, что финансовое положение заемщика действительно ухудшилось - правилам соответствует только каждая десятая заявка.
Общество
В России могут продлить учебный год в школах до 8 июня
Напомним: в России из-за нерабочего месяца всех детей перевели на дистанционное образование.
Политика
Канада и США могут ввести пошлины на нефть из России
Власти нефтедобывающей канадской провинции Альберта ведут переговоры с Соединёнными Штатами по поводу введения пошлин на импортируемую из России и Саудовской Аравии нефть.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
Десять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ленобласти
Санкт-Петербург, 5 апреля 2020, 11:20 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки зафиксировано еще 10 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Общество
В России проведено почти 700 тысяч тестов на коронавирус
«По состоянию на 4 апреля проведено более 697 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Экономика
Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в кабмине
Министр экономического развития Максим Решетников в беседе с президентом бизнес-школы "Сколково" Андреем Шароновым в специальном выпуске проекта "Антихрупкость" рассказал о дискуссиях в правительстве по вопросу о поддержке малого бизнеса.
Здоровье
Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей
У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, пишет USA Today.
Общество
В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусом
В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, всего по состоянию на 5 апреля в столице зафиксировано 3893 случая.
Экономика
ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля
"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
Гаджеты
Xiaomi протроллила Huawei из-за отсутствия сервисов Google
Xiaomi совершенно непрозрачно намекает на то, что линейка смартфонов Huawei P40, которая появится в продаже уже на следующей неделе, не имеет возможности обеспечить своих клиентов сервисами и приложениям Google, в том числе и не имеет доступа к магазину Google Play.
Наука
Представлен метод для повышения эффективности светодиодных ламп
Научные специалисты из Санкт-Петербурга представили новый метод для повышения эффективности светодиодных ламп.
Общество
В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений
Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования.
Общество
В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях
В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.
Происшествия
Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась
При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Общество
Россия прекратила вывоз граждан из-за рубежа
Россия с субботы, 4 апреля, временно приостановила все международные авиарейсы по возвращению своих граждан из-за границы, ограничение имеет открытую дату - до окончания эпидемии коронавируса COVID-19 на российской территории.
Общество
Пешеходный спецпропуск в Краснодаре отменили для автовладельцев
Спецпропуск пешехода не придется получать автовладельцам Краснодарского края, которая уже получили автомобильный пропуск на перемещение по региону.
Общество
Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля
Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Экономика
Автосервисы приготовились к массовым банкротствам
Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.
Общество
Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
Происшествия
У 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус
Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР.
Кино
В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»
Общество
Россияне могут посещать не только магазины у дома, но и гипермаркеты
Россиянам в условиях самоизоляции не запрещено посещать магазины и крупные супермаркеты, которые расположены вдали от дома.