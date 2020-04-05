Коронавирус

Online47.ruOnline47.ruУченые оценили возможность передачи коронавируса комарами

Ученые выяснили, могут ли комары, которые появляются с приходом теплой погоды, стать переносчиками коронавируса. Энтомолог, специалист по ДНК, Константин Китаев рассказал изданию URA.RU о роли насекомых в условиях эпидемии. Выяснилось, что они не являются переносчиками COVID-19.
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с чего всё началось

Специалисты по насекомым объяснили, могут ли комары и мухи быть переносчиками коронавируса

Китайцы уже провели исследование, в котором выяснили, что кровососущие, и, тем более, мухи не разносят коронавирус.
URA.Ruвчера в 11:51

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Энтомологи оценили риск заразиться коронавирусом через насекомых

РБКвчера в 21:33

Ученые оценили, могут ли комары быть переносчиками коронавируса

РИА Новостивчера в 19:04

Ученые рассказали о вероятности заразиться COVID-19 через укус комара

Известиявчера в 20:21

Энтомологи РФ высказались о возможности переноса коронавируса комарами

Невские Новостивчера в 21:32

Ученые узнали, могут ли комары быть переносчиками коронавируса

РЕН ТВвчера в 19:23

Ученые оценили, могут ли комары быть переносчиками коронавируса

Аргументы и Фактывчера в 20:32

Специалисты по насекомым объяснили, могут ли комары и мухи быть переносчиками коронавируса

URA.Ruвчера в 11:51
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Общество

Оперштаб опроверг заражение коронавирусом сотрудников мэрии Москвы

Сотрудники московской мэрии не заражены коронавирусом.
Известия 03:58
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

В Сбербанке отмечают тенденцию к массовому обращению за льготным периодом по кредитам без документального подтверждения того, что финансовое положение заемщика действительно ухудшилось - правилам соответствует только каждая десятая заявка.
Российская газета 03:36
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Газета.Ru 02:27
Общество

В России могут продлить учебный год в школах до 8 июня

Напомним: в России из-за нерабочего месяца всех детей перевели на дистанционное образование.
МонаВиста вчера в 11:26
Политика

Канада и США могут ввести пошлины на нефть из России

Власти нефтедобывающей канадской провинции Альберта ведут переговоры с Соединёнными Штатами по поводу введения пошлин на импортируемую из России и Саудовской Аравии нефть.
News.ru 03:51
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Десять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ленобласти

Санкт-Петербург, 5 апреля 2020, 11:20 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки зафиксировано еще 10 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:20
Общество

В России проведено почти 700 тысяч тестов на коронавирус

«По состоянию на 4 апреля проведено более 697 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 03:17
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 03 апреля в 04:38
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК вчера в 17:36
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Экономика

Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в кабмине

Министр экономического развития Максим Решетников в беседе с президентом бизнес-школы "Сколково" Андреем Шароновым в специальном выпуске проекта "Антихрупкость" рассказал о дискуссиях в правительстве по вопросу о поддержке малого бизнеса.
Вести.Ru вчера в 12:50
Здоровье

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
РБК вчера в 23:36
Происшествия

В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, пишет USA Today.
РИА Новости вчера в 18:59
Общество

В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусом

В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, всего по состоянию на 5 апреля в столице зафиксировано 3893 случая.
RT на русском 03:55
Экономика

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
ПРАЙМ 03 апреля в 07:21
Гаджеты

Xiaomi протроллила Huawei из-за отсутствия сервисов Google

Xiaomi совершенно непрозрачно намекает на то, что линейка смартфонов Huawei P40, которая появится в продаже уже на следующей неделе, не имеет возможности обеспечить своих клиентов сервисами и приложениям Google, в том числе и не имеет доступа к магазину Google Play.
Letnews.ru 02:27
Наука

Представлен метод для повышения эффективности светодиодных ламп

Научные специалисты из Санкт-Петербурга представили новый метод для повышения эффективности светодиодных ламп.
Anonsens 03 апреля в 08:18
Общество

В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений

Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования.
РБК вчера в 15:02
Общество

В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях

В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.
РБК вчера в 05:06
Происшествия

Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Lenta.ru 03:41
Общество

Россия прекратила вывоз граждан из-за рубежа

Россия с субботы, 4 апреля, временно приостановила все международные авиарейсы по возвращению своих граждан из-за границы, ограничение имеет открытую дату - до окончания эпидемии коронавируса COVID-19 на российской территории.
Газета.Ru вчера в 02:51
Общество

Пешеходный спецпропуск в Краснодаре отменили для автовладельцев

Спецпропуск пешехода не придется получать автовладельцам Краснодарского края, которая уже получили автомобильный пропуск на перемещение по региону.
Регион online вчера в 12:27
Общество

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля

Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Обозреватель Врн 03 апреля в 13:40
Экономика

Автосервисы приготовились к массовым банкротствам

Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.
Газета.Ru 03 апреля в 03:26
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Происшествия

У 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус

Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР.
REGNUM 02:24
Кино

В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»

Popcornnews.ru 03 апреля в 05:00
Общество

Россияне могут посещать не только магазины у дома, но и гипермаркеты

Россиянам в условиях самоизоляции не запрещено посещать магазины и крупные супермаркеты, которые расположены вдали от дома.
МедиаПоток вчера в 03:33
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