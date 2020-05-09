Коронавирус

ФАНФАНУченые оценили возможность заразиться коронавирусом при купании

Ученые Высшего совета по научным исследованиям Испании заявили, что заражение коронавирусом при купании, а также посещении бассейнов и СПА-салонов является маловероятным. Исследователи утверждают, что содержащаяся в морской воде соль, вероятно, способствует деактивации вируса.
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Ученые оценили риск заразиться коронавирусом в море и бассейне

Московский Комсомолецвчера в 23:35

Испанские ученые сочли купание в море и бассейне безопасным

ИА Красная Весна07 мая в 09:27

Ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом через воду

РИА Новостивчера в 20:02

Эксперты оценили вероятность заражения коронавирусом при купании

Актуальные Новости07 мая в 12:32

Эксперты оценили шансы заражения COVID-19 при купании в море и бассейне

Известия07 мая в 11:16

Оценена вероятность заражения коронавирусом при купании

Взгляд.ру07 мая в 10:53

Оценен риск заражения коронавирусом при купании

Lenta.ruвчера в 21:11
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Игры

Microsoft представила первые игры для новой консоли Xbox Series X

Компания Microsoft представила первые игры для консоли Series X. Большая часть релизов имеет разрешение в 4К и частоту в 120 кадров в секунду.
Дни24 вчера в 10:50
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Единоборства

Красюк: «Кремлёв не имеет права упоминать имя Усика и Ломаченко»

Sport.ru вчера в 16:01
Общество

Водонаева раскритиковала Малышеву за фейки о коронавирусе

Бывшая участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева обвинила ведущую программы "Жить здорово" доктора медицинских наук Елену Малышеву в распространении фейков о коронавирусе.
РИА Новости вчера в 21:51
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Политика

Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.
РИА Новости вчера в 22:45
Армия и оружие

Корабли НАТО ушли из Баренцева моря

Группа кораблей НАТО ушла из Баренцева моря, сообщает пресс-служба Шестого флота США.
Коммерсантъ вчера в 21:13
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Происшествия

В Кузбассе умер шестой пациент с коронавирусом

РИА Новости 00:43
Здоровье

В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом

Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
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Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 07 мая в 10:16
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Наука

Расшифровка геномов мумий помогла узнать генетическую историю инков

Палеогенетикам удалось расшифровать около 60 геномов мумий древних жителей Анд, что помогло отследить около 10 000 лет генетической истории Перу и империи инков.
Pravda.Ru вчера в 09:58
Кино

Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале

Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:44
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Общество

В Свердловской области выявили ещё 155 человек с коронавирусом

Екатеринбург, 8 мая 2020, 10:41 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 155 случаев выявления коронавируса.
REGNUM вчера в 03:41
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Общество

Снятие карантина в Челябинской области пока не планируется

В ходе брифинга сегодня, 8 мая, губернатор Челябинской области сообщил, что о послаблениях можно будет начать говорить только после того, как количество излечившихся от коронавируса будет превышать количество заболевших.
Миасский рабочий вчера в 05:13
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Политика

Турция ввела в эксплуатацию часть систем С-400

ТАСС вчера в 04:20
9
Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
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Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
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Здоровье

В Кирове пациенты инфекционного госпиталя объявили голодовку

Пациенты подчёркивают, что просто хотят выяснить, почему их держат в больнице, и если на это нет оснований, желают быть отпущенными домой.
Вятка Областная вчера в 04:31
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Авто

Американские автодилеры вывозят автомобили в море

Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
Автоновости дня вчера в 01:38
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 07 мая в 02:07
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Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката

РИА Новости вчера в 14:07
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Политика

Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне

Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
РБК вчера в 23:44
33
Общество

Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок

Использование только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением, сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
RT на русском вчера в 08:43
3,5K
Экономика

Белоусов обсудил меры господдержки крупного бизнеса

Речь шла о мерах поддержки внутреннего спроса, экспорта, обеспечения работы промышленных предприятий, финансовой стабильности и дальнейшего противодействия распространению коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 15:48
6
Политика

США назвали условие для продления договора СНВ

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
РИА Новости вчера в 17:53
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Происшествия

«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире

ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК 07 мая в 05:11
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса

Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 06 мая в 01:16
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Общество

Суды России могут вернуться к обычному режиму работы с 12 мая

Российские суды могут вернуться к работе с 12 мая.
Деловое.ТВ вчера в 03:41
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Здоровье

Выявлено шесть фактов заболевания коронавирусом в Жуковском за сутки

Всего на текущий момент в Московской области выявлено 17432 случаев инфицирования коронавирусом.
Авиаград Жуковский 07 мая в 14:07
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Общество

Ученый рассказал о способах дезинфекции защитных масок

Все защитные маски после использования опасны для человека, а потому требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией.
Российская газета 00:14
9
Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru вчера в 20:59
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Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

RT на русском вчера в 05:17
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