Коронавирус
РИА НовостиУченые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
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с чего всё началось
Американские медики из Медицинской школы Икан в Нью-Йорке дали рекомендации пациентам с хроническими нарушениями пищеварения, у которых может быть обнаружена коронавирусная инфекция, пишет Clinical Gastroenterology and Hepatology.Аргументы и Факты08:26
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Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
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Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
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Госдеп призвал американцев немедленно вернуться в США
Госдеп США призвал граждан страны немедленно вернуться домой либо быть готовыми остаться за границей на неопределённое время.
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СМИ сообщило о грядущем дефиците ноутбуков из-за коронавируса
В России может возникнуть дефицит ноутбуков на фоне ситуации с распространением коронавируса, сообщил РБК со ссылкой на источники.
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Toyota изобрела безупречный способ окраски автомобилей
Известный производитель машин Toyota продемонстрировал недавно разработанную технологию окраски машин инновационным распылителем.
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У Фадеева и Валерии намечены большие планы. Артисты убеждены, что создадут нечто «настоящее», что удивит жителей России.
Общество
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В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
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Московская филармония перейдет на трансляцию концертов онлайн
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Футбол
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Общество
В России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Экономика
Американские биржи продолжили падение после перерыва из-за обвала
Биржи США падают на фоне распространения коронавируса, отмечает РИА Новости.
Армия и оружие
Под Калининградом развернут РЛС, способную следить за всей Европой
Под Калининградом развернут второй комплекс РЛС "Контейнер", способный следить за всей Европой.
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UFC переносит бой Нурмагомедова и Фергюсона
По заверениям UFC, матч Фергюсона и Нурмагомедова пройдет любой ценой – остается лишь выбрать время и место.
Происшествия
В России зафиксирована первая смерть от коронавируса
По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев коронавируса.
Кино
Инсайдеры раскрыли первые детали третьего фильма о Человеке-пауке
Издание Cosmic Book News поделилось информацией о том, что новый фильм получит название Spider-Man: Home Run.
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 17%
Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
Экономика
ВТБ зафиксировал 30% рост объема покупок авиабилетов за последнюю неделю
Траты на доставку еды увеличились на 10%. При этом ажиотажа в продуктовых магазинах за неделю, с 10 по 16 марта, в ВТБ не зафиксировали.
Космос
Ученый из-за пандемии коронавируса предложил создать поселения на Луне
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин не исключил, что из-за пандемии коронавируса нового типа жителям Земли придется создать поселения на Луне и Марсе, сообщает РИА Новости.
Общество
Российские туристы покидают Черногорию
Как сообщалось, всего в Черногории находилось около 1,8 тысячи туристов из России, ставших заложниками принятых властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
ВМС Японии получили новейший эсминец противоракетной обороны
Военно-морским силам Японии в четверг был передан новейший эсминец противоракетной обороны "Мая".
Хоккей
Линус Умарк: «даже если сезон возобновят, я не вернусь в Россию»
Если КХЛ возобновит сезон – я всё-равно не вернусь. Я не понимаю, что они там решают.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Здоровье
В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса
По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Политика
Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию
Именно столько человек подписали открытое обращение в Совет Европы, в котором просят провести правовую экспертизу вносимых поправок Петицию разместили на сайте Change.org.
Футбол
Хеведес назвал безумием решение «Локомотива» проводить тренировки
Немецкий защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес остался недоволен решением клуба проводить тренировки на фоне проблем из-за коронавируса.
Энергетика
Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть
Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.
Общество
Журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии
Намерение полностью прекратить выпуск печатной версии культового глянца Playboy озвучил глава Playboy Enterprises Бен Кон.
Общество
Израиль запретил гражданам покидать дома из-за коронавируса
Гражданам страны с 00 часов 20 марта запрещено покидать свои дома.