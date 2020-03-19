с чего всё началось

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).

Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.

Политика Госдеп призвал американцев немедленно вернуться в США Госдеп США призвал граждан страны немедленно вернуться домой либо быть готовыми остаться за границей на неопределённое время.

Шоу-бизнес Максим Фадеев стал музыкальным продюсером Валерии У Фадеева и Валерии намечены большие планы. Артисты убеждены, что создадут нечто «настоящее», что удивит жителей России.

Культура Московская филармония перейдет на трансляцию концертов онлайн Прямые трансляции из Концертного зала имени П. И. Чайковского начнет 20 марта Московская филармония, сообщает 18 марта пресс-служба Министерства культуры РФ.

Единоборства UFC переносит бой Нурмагомедова и Фергюсона По заверениям UFC, матч Фергюсона и Нурмагомедова пройдет любой ценой – остается лишь выбрать время и место.

Энергетика Стоимость нефти Brent выросла на 17% Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.

Космос Ученый из-за пандемии коронавируса предложил создать поселения на Луне Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин не исключил, что из-за пандемии коронавируса нового типа жителям Земли придется создать поселения на Луне и Марсе, сообщает РИА Новости.

Общество Российские туристы покидают Черногорию Как сообщалось, всего в Черногории находилось около 1,8 тысячи туристов из России, ставших заложниками принятых властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Политика Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию Именно столько человек подписали открытое обращение в Совет Европы, в котором просят провести правовую экспертизу вносимых поправок Петицию разместили на сайте Change.org.

Энергетика Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.