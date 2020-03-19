Коронавирус
РИА НовостиУченые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
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Ученые, изучив симптомы 204 пациентов за период с 18 января по 28 февраля 2020 года, пришли к выводу, что почти половина больных коронавирусом в качестве основной жалобы называли пищеварительные расстройства, пишет журнал The American Journal of Gastroenterology.Аргументы и Факты08:26
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