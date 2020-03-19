с чего всё началось

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).

Общество В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.

Энергетика Путин прокомментировал рост цен на бензин Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.

Общество Вирусологи Германии обнаружили новые симптомы коронавируса Хендрик Штреек заявил, что он вместе с другими вирусологами из Германии выявил новые симптомы вируса COVID-19.

Экономика Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.

Политика Макей попросил Лаврова о помощи в возвращении белорусов домой Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обратился к российскому коллеге Сергею Лаврову с просьбой о помощи в возвращении домой белорусских граждан, которые застряли за границей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Здоровье Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.