Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУченые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
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Американские медики из Медицинской школы Икан в Нью-Йорке дали рекомендации пациентам с хроническими нарушениями пищеварения, у которых может быть обнаружена коронавирусная инфекция, пишет Clinical Gastroenterology and Hepatology
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