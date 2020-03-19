Коронавирус
РИА НовостиУченые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
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с чего всё началось
Американские медики из Медицинской школы Икан в Нью-Йорке дали рекомендации пациентам с хроническими нарушениями пищеварения, у которых может быть обнаружена коронавирусная инфекция, пишет Clinical Gastroenterology and Hepatology.Аргументы и Факты08:26
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