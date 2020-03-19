с чего всё началось

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).

Общество Х5 Retail: спрос на крупы и консервы в магазинах Москвы упал "В среду, 18 марта, Х5 зафиксировала в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней по наиболее востребованным продуктам — крупам и консервам", — отмечает Х5.

Общество Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса Международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проходит в мае на юге Франции, перенесен на конец июня из-за распространения коронавируса.

Экономика Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.

Экономика Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.

Энергетика Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25 Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Здоровье Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Энергетика В ФАС прокомментировали рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Экономика Рыбаки Северного бассейна добыли 113,7 тысяч тонн рыбы Рыбаки увеличили вылов водных биоресурсов в Северном рыбохозяйственном бассейне на 14,5% по сравнению с таким же показателем прошлого года к 18 марта – 113,7 тысяч тонн.

Общество Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.

Культура Московская филармония перейдет на трансляцию концертов онлайн Прямые трансляции из Концертного зала имени П. И. Чайковского начнет 20 марта Московская филармония, сообщает 18 марта пресс-служба Министерства культуры РФ.