Коронавирус
РИА НовостиУченые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
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с чего всё началось
Американские медики из Медицинской школы Икан в Нью-Йорке дали рекомендации пациентам с хроническими нарушениями пищеварения, у которых может быть обнаружена коронавирусная инфекция, пишет Clinical Gastroenterology and Hepatology.Аргументы и Факты08:26
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Общество
Ставропольцы гадают, кто стал первым заболевшим коронавирусом в крае
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"В среду, 18 марта, Х5 зафиксировала в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней по наиболее востребованным продуктам — крупам и консервам", — отмечает Х5.
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Международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проходит в мае на юге Франции, перенесен на конец июня из-за распространения коронавируса.
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Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира
Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
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Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса
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В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова
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Журнал Playboy прекратит издание печатной версии из-за коронавируса
Всемирно известный журнал Playboy прекращает издание печатной версии.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.
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Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
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Главврач из Коммунарки рассказал о «ходячем биологическом оружии»
Главврач лечебного учреждения Денис Проценко в интервью Би-би-си рассказал, сколько в столице инфицированных и почему город необходимо закрыть на карантин.
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Черногория одобрила три рейса для вывоза россиян 20 марта
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Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
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Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.
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Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви
17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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Сэм Фишер «разберётся» с Ghost Recon Breakpoint уже 24 марта
Ubisoft внезапно анонсировала новый кроссовер для Ghost Recon Breakpoint — его главной звездой вновь станет Сэм Фишер.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Экономика
Рыбаки Северного бассейна добыли 113,7 тысяч тонн рыбы
Рыбаки увеличили вылов водных биоресурсов в Северном рыбохозяйственном бассейне на 14,5% по сравнению с таким же показателем прошлого года к 18 марта – 113,7 тысяч тонн.
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Бывший вице-мэр Воронежа задержан за крупную взятку
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Общество
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Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.
Политика
Евгений Пригожин потребовал завести уголовное дело на Обаму
Евгений Пригожин потребовал завести уголовное дело в отношении экс-президента США Барака Обамы.
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем лечении
Актриса Ольга Куриленко, у которой обнаружили коронавирус, рассказала о том, как проходит ее лечение.
Шоу-бизнес
В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет
Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Общество
Путин заявил о необходимости укреплять средний класс
Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 70% россиян относятся к среднему классу.
Культура
Московская филармония перейдет на трансляцию концертов онлайн
Прямые трансляции из Концертного зала имени П. И. Чайковского начнет 20 марта Московская филармония, сообщает 18 марта пресс-служба Министерства культуры РФ.
Армия и оружие
Комплекс «Бал» впервые примет участие в параде Победы
На параде Победы в Москве впервые продемонстрируют береговой ракетный комплекс "Бал".
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В России расшифровали геном коронавируса
Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора, состоявшегося 19 марта, затронули тему коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Энергетика
Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке
Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.