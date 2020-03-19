Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУченые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
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с чего всё началось
Американские медики из Медицинской школы Икан в Нью-Йорке дали рекомендации пациентам с хроническими нарушениями пищеварения, у которых может быть обнаружена коронавирусная инфекция, пишет Clinical Gastroenterology and Hepatology
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Аргументы и Факты08:26

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Выявлен новый симптом коронавируса

URA.Ru09:51

Выявлен новый симптом COVID-19. Запасы туалетной бумаги могут пригодиться

Телеканал 360°09:22

Ученые: это ранний пищеварительный симптом коронавируса

Московский Комсомолец07:35

Ученые рассказали о пищеварительных симптомах коронавируса

РЕН ТВ07:42

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

РИА Новости06:42

Ученые выявили новый симптом коронавируса

Комсомольская правда08:08

Ученые рассказали о пищеварительных нарушениях из-за коронавируса

Газета.Ru07:24
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Общество

Ставропольцы гадают, кто стал первым заболевшим коронавирусом в крае

Ставропольцы распространяют в мессенджерах аудиосообщение о заражении коронавирусом главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой.
Аргументы и Факты - Ставрополь 09:45
Общество

Ари заявил об искажении его слов о коронавирусе

Нападающий "Краснодара" Ари заявил, что его слова о коронавирусе в России были искажены, передает Sport24.
Газета.Ru 17:05
Общество

Х5 Retail: спрос на крупы и консервы в магазинах Москвы упал

"В среду, 18 марта, Х5 зафиксировала в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней по наиболее востребованным продуктам — крупам и консервам", — отмечает Х5.
Вести.Ru 10:34
Общество

Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса

Международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проходит в мае на юге Франции, перенесен на конец июня из-за распространения коронавируса.
Известия 15:54
Экономика

Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира

Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
REGNUM 00:20
Кино

Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса

Народные новости вчера в 03:03
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова

Ореанда-Новости вчера в 14:51
Общество

Журнал Playboy прекратит издание печатной версии из-за коронавируса

Всемирно известный журнал Playboy прекращает издание печатной версии.
Профиль 10:23
Экономика

Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.
РИА Новости 06:36
Энергетика

Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25

Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Коммерсантъ 07:22
Здоровье

Главврач из Коммунарки рассказал о «ходячем биологическом оружии»

Главврач лечебного учреждения Денис Проценко в интервью Би-би-си рассказал, сколько в столице инфицированных и почему город необходимо закрыть на карантин.
Московский Комсомолец 06:12
Общество

Черногория одобрила три рейса для вывоза россиян 20 марта

Черногорская сторона одобрила три рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» для вывоза российских граждан 20 марта.
RT на русском 16:40
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Здоровье

Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.
РИА Новости 12:54
Шоу-бизнес

Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Собеседник вчера в 11:46
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Киберспорт

Сэм Фишер «разберётся» с Ghost Recon Breakpoint уже 24 марта

Ubisoft внезапно анонсировала новый кроссовер для Ghost Recon Breakpoint — его главной звездой вновь станет Сэм Фишер.
Игромания.ру 12:11
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 15:18
Экономика

Рыбаки Северного бассейна добыли 113,7 тысяч тонн рыбы

Рыбаки увеличили вылов водных биоресурсов в Северном рыбохозяйственном бассейне на 14,5% по сравнению с таким же показателем прошлого года к 18 марта – 113,7 тысяч тонн.
Би-порт вчера в 11:00
Происшествия

Бывший вице-мэр Воронежа задержан за крупную взятку

Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Российская газета 02:26
Общество

Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.
Вести.Ru 14:40
Политика

Евгений Пригожин потребовал завести уголовное дело на Обаму

Евгений Пригожин потребовал завести уголовное дело в отношении экс-президента США Барака Обамы.
Деловое.ТВ 11:28
Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем лечении

Актриса Ольга Куриленко, у которой обнаружили коронавирус, рассказала о том, как проходит ее лечение.
НТВ 04:35
Шоу-бизнес

В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня 06:02
Общество

Путин заявил о необходимости укреплять средний класс

Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 70% россиян относятся к среднему классу.
Газета.Ru вчера в 12:00
Культура

Московская филармония перейдет на трансляцию концертов онлайн

Прямые трансляции из Концертного зала имени П. И. Чайковского начнет 20 марта Московская филармония, сообщает 18 марта пресс-служба Министерства культуры РФ.
Красная весна вчера в 11:31
Армия и оружие

Комплекс «Бал» впервые примет участие в параде Победы

На параде Победы в Москве впервые продемонстрируют береговой ракетный комплекс "Бал".
Российская газета вчера в 03:32
Здоровье

В России расшифровали геном коронавируса

РИА Новости 10:52
Политика

Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора, состоявшегося 19 марта, затронули тему коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 11:29
Энергетика

Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке

Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
RT на русском 13:17
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