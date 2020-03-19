с чего всё началось

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).

Политика Журналист из Украины признал невозможность вернуть Крым Переехавший из Крыма в Киев журналист немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk признал, что полуостров потерян для Украины.

Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Политика Жириновский прокомментировал слова Шнурова о принадлежности Крыма Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после слов недавно занявшегося политикой музыканта Сергея Шнурова о принадлежности Крыма призвал всех "певцов, парикмахеров и банщиков" заниматься своим профессиональным делом.

Экономика Эксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган сказал, что россияне могут покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, потому что те могут вскоре вырасти в цене, пишет РИА Новости.

Здоровье На Украине выявили два новых случая заражения коронавирусом Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены на Украине - на этот раз в Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Александр Бондаренко.

Общество Организаторы перенесли проведение Каннского кинофестиваля Каннский кинофестиваль не состоится в мае из-за распространения коронавируса во Франции, в настоящий момент обсуждается его перенос на конец июня-начало июля.

Здоровье Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса Москва, 19 марта 2020, 22:14 — REGNUM Известный российский врач, главврач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что эпидемия коронавирусной инфекции сойдет на нет к середине апреля, если все предпринятые сдерживающие меры дадут эффект.

Происшествия В Воронежской области подтвердили два случая заражения коронавирусом В целом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению Воронежской области не превышает эпидемических порогов, подчеркнули в правительстве региона.

Культура Организаторы «Евровидения-2020» официально заявили об отмене конкурса Как сообщалось, организаторы крупнейшего музыкального конкурса долгое время пристально наблюдали за распространением коронавируса в Европе, но не торопились отменять масштабное мероприятие.

Энергетика Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.