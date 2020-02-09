Общество
Газета.RuУченые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля. К такому мнению пришли ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, сообщает Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить78
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Культура
Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Кино
Экранизация Monster Hunter с Милой Йовович получила рейтинг PG-13
Напомним, что экранизацией Monster Hunter занимается Пол У. С. Андерсон. Главную роль в фильме сыграет Мила Йовович.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Политика
Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине
Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Общество
Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей
В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку в Усинске, рассказали о том, что происходило в салоне во время инцидента.
Футбол
В финале Суперкубка Японии игроки не забили пенальти девять раз подряд
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у РФ по мировым ценам
Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Кинга
Шестнадцатилетняя томичка Диана Костырина получила от Стивена Кинга права на экранизацию рассказа «Женщина в комнате».
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.
Футбол
Дзюба поговорил о новом контракте с «Зенитом»
Происшествия
В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми
Двухэтажный автобус, в котором следовала группа из 70 детей, перевернулся в воскресенье близ города Лоуны в Устецком крае на северо-западе Чехии.
Кино
Американский боевик «Джон Уик» получил свое неофициальное продолжение в Беларуси
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Спорт
Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией
Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о своих психологических проблемах.
Спорт
Дина Аверина победила в личном многоборье на этапе Гран-при в Москве
Россиянка Дина Аверина заняла первое место в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Футбол
Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть ЦСКА в товарищеском матче
«Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче, проходившем на зимних сборах команд в испанской Ла-Нусии.
Происшествия
Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
Хоккей
Кудашов: детские ошибки вылились в поражение от шведов
Хоккеисты сборной России допускали детские ошибки в матче Евротура со шведами, что и привело к поражению, заявил главный тренер национальной команды Алексей Кудашов.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Армия и оружие
Названы причины расстрела военных США в Афганистане
Позднее официальный представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетт сообщил, что жертвами атаки стали двое военных США, еще шесть американских военнослужащих получили ранения.
Единоборства
Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки UFC
Представительница Киргизии Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
Происшествия
В Ленинградской области погибла провалившаяся под лед девочка
Футбол
Несколько топ-клубов АПЛ заинтересованы в Коутиньо
Несколько топ-клубов английской Премьер-лиги рассматривают вариант приобретения полузащитника каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который в настоящее время выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», сообщает Daily Express.
Политика
В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.