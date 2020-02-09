Общество
Газета.RuУченые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля. К такому мнению пришли ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, сообщает Bloomberg.
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Самолет Boeing преодолел скорость звука благодаря урагану Сиара
Самолет Boeing 747-400, принадлежащий British Airways (BA) и выполнявший рейс Нью-Йорк—Лондон, установил рекорд скорости для гражданской авиации, которую уже не обслуживают сверхзвуковые самолеты.
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Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о том, что его семья страдает от "сталкера".
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«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер
Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
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Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
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Ещё у троих пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине около японского города Иокогама, выявлен новый тип коронавируса.
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Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате
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Армия и оружие
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Культура
Умер композитор Сергей Слонимский
Народный артист России, композитор Сергей Слонимский умер в Санкт-Петербурге на 88 году жизни.
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Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Общество
Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей
В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
Политика
На Украине предложили убрать герб СССР с «Родины-мать» в Киеве
Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве.
Происшествия
Мосгорсуд отпустил из-под ареста экс-полпреда главы Чечни на Украине
Мосгорсуд отпустил из-под ареста бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, в том числе в организации похищения человека и вымогательстве, сообщил РИА Новости его адвокат Ариф Бекаев.
Политика
Президент Армении назначил дату конституционного референдума
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении 5 апреля референдума по конституционным реформам.
Политика
Пушков отреагировал на заявление экс-президента Польши о репарациях
Заявления замглавы МИД Польши Павла Яблонского о «безоговорочном» праве Варшавы на выплаты за нанесенный во время Второй мировой войны «ущерб» со стороны РФ, раскритиковал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Происшествия
Автобус с 70 детьми перевернулся в Чехии
«Близ города Лоуны перевернулся двухэтажный автобус, в котором находились 70 детей», — заявил Даниэл Витек.
Гаджеты
Google Chrome на новом Mac Pro «сожрал» 1,4 ТБ ОЗУ
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Единоборства
Шевченко нокаутировала Чукагян и третий раз защитила титул UFC
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко одержала победу над Кэтлин Чукагян на турнире UFC 247, проходившем в Хьюстоне.
Политика
Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал сокращение в 2020 году государственного аппарата минимум на 10%.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Общество