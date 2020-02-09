Общество

Газета.RuГазета.RuУченые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля. К такому мнению пришли ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, сообщает Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать143

Подробнее о событии

Учёные определили сроки пика распространения коронавируса

News.ru08:47

Британские ученые назвали число людей, которые заразятся коронавирусом

REGNUM09:16

Названы сроки пика распространения коронавируса

РЕН ТВ08:52

Ученые прогнозируют увеличиение числа зараженных коронавирусом в Ухане до 500 тыс

ТАСС13:02

Спрогнозирован пик распространения смертельного китайского вируса

Lenta.ru08:22

Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Газета.Ru08:17

Ученые назвали сроки пика распространения коронавируса

РБК07:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

ТАСС 07:18
Общество

Самолет Boeing преодолел скорость звука благодаря урагану Сиара

Самолет Boeing 747-400, принадлежащий British Airways (BA) и выполнявший рейс Нью-Йорк—Лондон, установил рекорд скорости для гражданской авиации, которую уже не обслуживают сверхзвуковые самолеты.
Коммерсантъ 11:12
Происшествия

Жертвами массовой драки в Казахстане стали восемь человек

Восемь человек погибли и ещё 40 получили ранения в результате массовой драки в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана.
RT на русском вчера в 01:31
Происшествия

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

Российская газета 11:42
Происшествия

В Городце погиб ребенок, выкатившийся на дорогу на «ватрушке»

РИА Новости 11:43
Футбол

Мамаев заявил, что его семью преследует женщина

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о том, что его семья страдает от "сталкера".
Газета.Ru вчера в 13:59
Футбол

«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер

Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
RT на русском вчера в 07:54
Кино

Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска

16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Газета.Ru 07:59
Общество

Ещё у троих пассажиров лайнера в Японии выявлен коронавирус

Ещё у троих пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине около японского города Иокогама, выявлен новый тип коронавируса.
RT на русском 07 февраля в 20:29
Культура

Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате

Uznayvse.ru 07 февраля в 07:16
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости 08:43
Гаджеты

Смартфон Motorola Razr 2019 сломался после 27 000 сгибаний

После 27 000 циклов открытия и закрытия на дисплее гаджета появилось сообщение об ошибке, но после перезагрузки смартфон снова заработал корректно.
Вечерний курьер вчера в 02:42
Армия и оружие

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Известия 04:35
Культура

Умер композитор Сергей Слонимский

Народный артист России, композитор Сергей Слонимский умер в Санкт-Петербурге на 88 году жизни.
ТАСС 07:53
Общество

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Discover24 02:24
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
REGNUM 07:50
Политика

На Украине предложили убрать герб СССР с «Родины-мать» в Киеве

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве.
РИА Новости 11:59
Политика

Иран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

BFM.ru 12:19
Происшествия

Мосгорсуд отпустил из-под ареста экс-полпреда главы Чечни на Украине

Мосгорсуд отпустил из-под ареста бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, в том числе в организации похищения человека и вымогательстве, сообщил РИА Новости его адвокат Ариф Бекаев.
РИА Новости 12:35
Политика

Президент Армении назначил дату конституционного референдума

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении 5 апреля референдума по конституционным реформам.
Известия 12:49
Политика

Пушков отреагировал на заявление экс-президента Польши о репарациях

Заявления замглавы МИД Польши Павла Яблонского о «безоговорочном» праве Варшавы на выплаты за нанесенный во время Второй мировой войны «ущерб» со стороны РФ, раскритиковал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
REGNUM 09:41
Происшествия

Автобус с 70 детьми перевернулся в Чехии

«Близ города Лоуны перевернулся двухэтажный автобус, в котором находились 70 детей», — заявил Даниэл Витек.
ФАН 05:33
Шоу-бизнес

Детектив Успенской угрожает сотруднице НТВ после скандала с Плаксиной

News.ru 09:27
Гаджеты

Google Chrome на новом Mac Pro «сожрал» 1,4 ТБ ОЗУ

Эксперимент остановился на показателе 1,4 ТБ ОЗУ, так как Chrome на мощном компьютере завис.
Astera 08:14
Происшествия

В Петербурге тело пропавшей в январе девушки достали из Невы

Газета.Ru 12:59
Единоборства

Шевченко нокаутировала Чукагян и третий раз защитила титул UFC

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко одержала победу над Кэтлин Чукагян на турнире UFC 247, проходившем в Хьюстоне.
РБК 03:50
Политика

Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал сокращение в 2020 году государственного аппарата минимум на 10%.
РИА Новости 12:55
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ вчера в 00:29
Общество

Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом канале

Экспресс газета 12:02
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Lenta.ru 05:32
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное