Здоровье

Газета.RuГазета.RuУченые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля. К такому мнению пришли ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, сообщает Bloomberg.
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Учёные определили сроки пика распространения коронавируса

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Британские ученые назвали число людей, которые заразятся коронавирусом

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Эпидемия коронавируса в Китае достигнет пика во второй половине февраля

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Спрогнозирован пик распространения смертельного китайского вируса

Lenta.ru08:22

Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Газета.Ru08:17

Ученые назвали сроки пика распространения коронавируса

РБК07:29
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Происшествия

Названа еще одна причина жесткой посадки Boeing 737 в Усинске

Представители авиакомпании Utair заявили, что в аэропорту Усинска (республика Коми), где произошла жесткая посадка самолета Boeing 737-524, были проблемы с системой наведения на взлетно-посадочную полосу.
Lenta.ru 10:13
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В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
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Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов

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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
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В Москве проверили поезд из-за сообщений о подозрительном предмете

Поезд сообщением Кишинев - Москва, прибывший на Киевский вокзал, проверяли после сообщений о подозрительном предмете, информация не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
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Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
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В Петербурге из Невы извлекли тело пропавшей в январе девушки

Спасатели обнаружили в Неве тело девушки, утонувшей 29 января в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 10:50
Здоровье

Диетолог рассказал о главном симптоме жировой болезни печени

Айтор Санчес, диетолог из Испании, назвал основной симптом жировой болезни печени, по которому можно определить эту болезнь на ранней стадии и быстро вылечить ее.
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Кака назвал лучших игроков в мире на своих позициях

Бывший полузащитник "Милана" и сборной Бразилии Кака назвал лучших футболистов в мире на своих позициях:Алиссон - лучший голкипер в мире на данный момент.
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Общество

Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

Власти Китая дали новому коронавирусу временное наименование NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).
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Подготовительный сбор в Турции «Факел» завершил ничьей 1:1 с казахстанским клубом «Кайсар» (ВИДЕО)

После четырёх дней отдыха по возвращении из Турции наши футболисты и тренеры снова соберутся вместе в Москве 11 февраля и отправятся на следующий сбор, который пройдёт на Кипре и продлится до 28 февраля.
Свик-ТВ 08:01
Происшествия

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
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«Хищные птицы» заработали за два дня в России 98 млн рублей

Для сравнения: другой фильм киновселенной комиксов издательства DC «Шазам!» имел в апреле прошлого года после двух дней показов 119,8 млн рублей.
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Общество

Ветер помог самолету British Airways побить рекорд Norwegian Air

По словам представителя British Airways, приоритетом для авиакомпании является безопасность, а не рекорды скорости, однако ее пилоты использовали по максимуму погодные условия, чтобы доставить своих пассажиров обратно в Лондон, сильно опередив расписание.
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Дубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКА

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Российские студенты изнасиловали девушку на вечеринке

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Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
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Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

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Xiaomi перенесла презентацию юбилейного флагмана Mi 10

В этом году Xiaomi отмечает свой юбилей — компании исполнилось 10 лет.
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия 07 февраля в 19:55
Политика

Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу

Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
Газета.Ru 08:25
Армия и оружие

Иран представил новую ракету с композитным двигателем

Иранские военные представили новую ракету малой дальности "Раад-500" с композитным двигателем нового поколения, благодаря которому она стала легче ракеты "Фатех-110", а дальность полёта ракеты увеличилась на 200 км. Об этом сообщает Mehr.
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Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

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Президент Армении назначил дату проведения референдума

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении даты проведения референдума о поправках в Конституцию страны.
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«Монреаль» переиграл «Торонто» с голом Ковальчука в овертайме

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Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
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Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
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Мощный шторм обрушился на Великобританию

Мощнейший за семь лет шторм накрыл Великобританию, в связи с чем было принято решение отменить авиарейсы, перенести спортивные соревнования и перекрыть дороги в стране.
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В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
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