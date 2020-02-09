Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля. К такому мнению пришли ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, сообщает Bloomberg.

Происшествия В Москве проверили поезд из-за сообщений о подозрительном предмете Поезд сообщением Кишинев - Москва, прибывший на Киевский вокзал, проверяли после сообщений о подозрительном предмете, информация не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Здоровье Диетолог рассказал о главном симптоме жировой болезни печени Айтор Санчес, диетолог из Испании, назвал основной симптом жировой болезни печени, по которому можно определить эту болезнь на ранней стадии и быстро вылечить ее.

Футбол Кака назвал лучших игроков в мире на своих позициях Бывший полузащитник "Милана" и сборной Бразилии Кака назвал лучших футболистов в мире на своих позициях:Алиссон - лучший голкипер в мире на данный момент.

Футбол Подготовительный сбор в Турции «Факел» завершил ничьей 1:1 с казахстанским клубом «Кайсар» (ВИДЕО) После четырёх дней отдыха по возвращении из Турции наши футболисты и тренеры снова соберутся вместе в Москве 11 февраля и отправятся на следующий сбор, который пройдёт на Кипре и продлится до 28 февраля.

Происшествия В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.

Общество Ветер помог самолету British Airways побить рекорд Norwegian Air По словам представителя British Airways, приоритетом для авиакомпании является безопасность, а не рекорды скорости, однако ее пилоты использовали по максимуму погодные условия, чтобы доставить своих пассажиров обратно в Лондон, сильно опередив расписание.

Единоборства Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

Армия и оружие Иран представил новую ракету с композитным двигателем Иранские военные представили новую ракету малой дальности "Раад-500" с композитным двигателем нового поколения, благодаря которому она стала легче ракеты "Фатех-110", а дальность полёта ракеты увеличилась на 200 км. Об этом сообщает Mehr.

Политика Президент Армении назначил дату проведения референдума Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении даты проведения референдума о поправках в Конституцию страны.

Общество Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.