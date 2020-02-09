Здоровье
Газета.RuУченые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля. К такому мнению пришли ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, сообщает Bloomberg.
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Происшествия
Названа еще одна причина жесткой посадки Boeing 737 в Усинске
Представители авиакомпании Utair заявили, что в аэропорту Усинска (республика Коми), где произошла жесткая посадка самолета Boeing 737-524, были проблемы с системой наведения на взлетно-посадочную полосу.
Энергетика
В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Происшествия
В Москве проверили поезд из-за сообщений о подозрительном предмете
Поезд сообщением Кишинев - Москва, прибывший на Киевский вокзал, проверяли после сообщений о подозрительном предмете, информация не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Происшествия
В Петербурге из Невы извлекли тело пропавшей в январе девушки
Спасатели обнаружили в Неве тело девушки, утонувшей 29 января в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Здоровье
Диетолог рассказал о главном симптоме жировой болезни печени
Айтор Санчес, диетолог из Испании, назвал основной симптом жировой болезни печени, по которому можно определить эту болезнь на ранней стадии и быстро вылечить ее.
Футбол
Кака назвал лучших игроков в мире на своих позициях
Бывший полузащитник "Милана" и сборной Бразилии Кака назвал лучших футболистов в мире на своих позициях:Алиссон - лучший голкипер в мире на данный момент.
Общество
Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP
Власти Китая дали новому коронавирусу временное наименование NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).
Футбол
Подготовительный сбор в Турции «Факел» завершил ничьей 1:1 с казахстанским клубом «Кайсар» (ВИДЕО)
После четырёх дней отдыха по возвращении из Турции наши футболисты и тренеры снова соберутся вместе в Москве 11 февраля и отправятся на следующий сбор, который пройдёт на Кипре и продлится до 28 февраля.
Происшествия
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Кино
«Хищные птицы» заработали за два дня в России 98 млн рублей
Для сравнения: другой фильм киновселенной комиксов издательства DC «Шазам!» имел в апреле прошлого года после двух дней показов 119,8 млн рублей.
Общество
Ветер помог самолету British Airways побить рекорд Norwegian Air
По словам представителя British Airways, приоритетом для авиакомпании является безопасность, а не рекорды скорости, однако ее пилоты использовали по максимуму погодные условия, чтобы доставить своих пассажиров обратно в Лондон, сильно опередив расписание.
Футбол
Дубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКА
Единоборства
Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
Гаджеты
Xiaomi перенесла презентацию юбилейного флагмана Mi 10
В этом году Xiaomi отмечает свой юбилей — компании исполнилось 10 лет.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Политика
Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу
Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
Армия и оружие
Иран представил новую ракету с композитным двигателем
Иранские военные представили новую ракету малой дальности "Раад-500" с композитным двигателем нового поколения, благодаря которому она стала легче ракеты "Фатех-110", а дальность полёта ракеты увеличилась на 200 км. Об этом сообщает Mehr.
Политика
Президент Армении назначил дату проведения референдума
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении даты проведения референдума о поправках в Конституцию страны.
Футбол
«Рубин» крупно обыграл юрмальский «Спартак» в товарищеском матче
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Общество
Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае
Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Общество
Мощный шторм обрушился на Великобританию
Мощнейший за семь лет шторм накрыл Великобританию, в связи с чем было принято решение отменить авиарейсы, перенести спортивные соревнования и перекрыть дороги в стране.
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.