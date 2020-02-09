Здоровье

Газета.RuГазета.RuУченые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля. К такому мнению пришли ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, сообщает Bloomberg.
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 9 февраля Bloomberg, по данным ученых, моделирующих распространение коронавируса, в ближайшие несколько недель он заразит по меньшей мере каждого 20-го в китайском городе Ухань, который находится в эпицентре глобальной вспышки.
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