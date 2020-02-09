с чего всё началось

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля. К такому мнению пришли ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, сообщает Bloomberg.

Происшествия Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Армия и оружие В США нашли «естественное препятствие» для победы над Россией Возведенные во время Холодной войны мосты в Восточной Европе способны выдерживать 45-тонные советские (российские) танки вроде Т-72, но не 60-тонные европейские, что в настоящее время является «естественным препятствием» для победы НАТО над Россией в случае военного конфликта в регионе, пишет Breaking Defense.

Общество Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.

Кино «Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.

Политика В Польше отказались вторгаться на Украину ради возвращения Волыни Политолог считает, что политическая карта в Восточной Европе тоже может быть изменена в соответствии с той же динамикой, что и на Западе.

Спорт Британская пловчиха намерена получить российское гражданство Победительница юниорского чемпионата Европы 2018 года на дистанции 50 метров брассом, британская пловчиха Татьяна Белоногофф в скором времени получит российское гражданство.

Общество У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

Политика Семьи погибших на Евромайдане обратились к Зеленскому Родственники украинцев, погибших во время протестов на Майдане в Киеве в 2014 году обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Происшествия У Белого дома задержали угрожавшего убить Трампа мужчину Полиция задержала жителя Флориды неподалеку от Белого дома после того, как он пригрозил убить президента США, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет правоохранительных органов.