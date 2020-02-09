Общество

Газета.RuГазета.RuУченые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля. К такому мнению пришли ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, сообщает Bloomberg.
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Спрогнозирован пик распространения смертельного китайского вируса

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Британские учёные спрогнозировали пик заражения коронавирусом

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Британские ученые назвали число людей, которые заразятся коронавирусом

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Названы сроки пика распространения коронавируса

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Ученые прогнозируют увеличение числа зараженных коронавирусом в Ухане до 500 тыс

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Газета.Ru08:17

Ученые назвали сроки пика распространения коронавируса

РБК07:29
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Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Lenta.ru 05:32
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Школьница из Томска получила от Стивена Кинга право на экранизацию

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Иран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

BFM.ru 12:19
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У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
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Происшествия

Количество пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 29

Число пострадавших в результате столкновения грузового автомобиля и пассажирского автобуса в Кемеровской области возросло с двух до 29 человек.
Газета.Ru 10:38
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РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
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Онколог раскрыл способы снизить риск заболевания раком

Заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев ответил на вопрос журналистов о том, что на самом деле может снизить риск заболеть раком.
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Сборная Казахстана по хоккею пропустит четвертую Олимпиаду подряд

Сборная Казахстана пропустит четвертую Олимпиаду подряд. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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Гончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины на 10%

Государственный аппарат Украины сократится в 2020 году не меньше чем на 10%.
Известия 13:19
Общество

Врачи поставили диагноз китайцам, попавшим под карантин на Южном Урале

Жители Китая, помещенные в карантин в Челябинской области, оказались не заражены коронавирусом.
URA.Ru 13:36
Происшествия

Аэропорт Усинска закрыли после жесткой посадки Boeing 737-524

Ранее сообщалось, что после жесткой посадки самолета компании Utair в Коми возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Lenta.ru 13:00
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Полиция Таиланда ликвидировала устроившего стрельбу военнослужащего

ТАСС вчера в 21:36
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Rockstar Games продала 120 миллионов копий Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V разошлась тиражом в 120 млн копий, а Red Dead Redemption 2 преодолела отметку в 29 млн копий.
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Происшествия

В Подмосковье произошла массовая драка около кафе

Несколько человек подрались около кафе в Сергиевом Посаде, два человека находятся в тяжелом состоянии.
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МЧС предупредило о сильном ветре и гололедице в Москве

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Джонни Депп показал в суде 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых показал агрессивное поведение своей бывшей жены Эмбер Херд.
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AMD может показать карту на основе «BigNavi» уже через пару недель

Появились утечки, указывающие на скорый анонс новой видеокарты Radeon от AMD, которая будет использовать новый чип, известный широкой публике как «BigNavi».
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Газета.Ru 08:33
Космос

NASA и ЕКА запустят зонд для изучения Солнца

Спутник вместе с ракетой Atlas V стартует 9 февраля NASA и Европейское космическое агентство намерены изучить загадку гелиосферы.
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Шоу-бизнес

«Страшная, но счастливая»: Собчак показала себя за рулем и без макияжа

Не стесняющаяся своего естественного вида и честных эмоций Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео, как она едет в машине «без марафета» и качает головой под музыку 90-ых.
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Пользователи Windows 7 не могут перезагрузить компьютер из-за ошибки

Многочисленные пользователи компьютеров под управлением операционной системы Windows 7 стали жаловаться на ошибку, из-за которой не удаётся выключить устройство или перезагрузить систему.
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ФАС запретила РЖД потратить 1 млрд рублей на покупку ПК с «Эльбрус»

Напомним, в прошлом месяце появлялось сообщение о том, что РЖД намерена потратить 1,08 млрд рублей на покупку ПК, основой для которых станут российские процессоры «Эльбрус» и отечественная ОС на базе Linux.
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Скончался композитор Сергей Слонимский

Народный артист РСФСР, один из крупнейший российских композиторов скончался в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.
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В квартире главы МО «Введенский» нашли казино

В квартире главы МО «Введенский» Олега Калядина нашли казино.
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В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
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Специалисты изучили обновленную Lada 4x4

Появление обновленного внедорожника Lada 4x4 представляет собой сплав современных технологий и полюбившиеся черты легендарного автомобиля.
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В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
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После закрытия границы с Китаем на Дальнем Востоке выросли цены на маски, овощи и фрукты

На этой неделе ситуация рассматривалась в Госдуме, в том числе там обсуждали и рост цен на овощи и фрукты на Дальнем Востоке.
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