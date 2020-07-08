Коронавирус

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Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
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Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок. На первом месте оказались помещения с плохой вентиляцией.
Известиявчера в 18:42

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Ученые назвали места с самым высоким риском заражения коронавирусом

ТАССвчера в 23:29

Вирусологи перечислили места с высоким риском заражения коронавирусом

Российская газетавчера в 20:57

Названы места с высоким риском заражения коронавирусом

URA.Ruвчера в 17:46

Названы места с высоким риском заражения коронавирусом

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РЕН ТВвчера в 19:01

Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 20:19

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Известиявчера в 18:42
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Политика

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Политика

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Политика

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На Украине три человека погибли в результате лесных пожаров в Луганской области.
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Общество

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Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
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Наука

Скорость изменения магнитного поля Земли ускорилась в 10 раз

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Автоспорт

Фернандо Алонсо все же подписал контракт с Renault

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