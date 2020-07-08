Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок. На первом месте оказались помещения с плохой вентиляцией.

с чего всё началось

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.

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