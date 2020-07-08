Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВирусологи перечислили места с высоким риском заражения коронавирусом

Вирусологи и иммунологи назвали места, где даже сейчас риск заразиться коронавирусом все еще велик. На первом месте - плохо проветриваемые помещения.
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Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок. На первом месте оказались помещения с плохой вентиляцией.
Известиявчера в 18:42

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Ученые назвали места с самым высоким риском заражения коронавирусом

ТАССвчера в 23:29

Вирусологи перечислили места с высоким риском заражения коронавирусом

Российская газетавчера в 20:57

Названы места с высоким риском заражения коронавирусом

Lenta.ruвчера в 19:20

Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 20:19

Ученые выяснили, где выше опасность заразиться коронавирусом

РЕН ТВвчера в 19:01

Названы места с высоким риском заражения коронавирусом

URA.Ruвчера в 17:46

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Известиявчера в 18:42
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Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
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Автоспорт

Боттас победил на первом этапе сезона «Формулы-1» Гран-при Австрии

ТАСС Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас победил на первом этапе сезона-2020 чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
РЕН ТВ 05 июля в 11:08
Происшествия

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РИА Новости 02:00
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Флоренс Пью придёт на смену Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel

Персонаж Флоренс Пью («Солнцестояние», «Маленькие женщины») — Елена Белова — станет новой супергероиней в киновселенной Marvel и заменит Наташу Романофф.
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Общество

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:49
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Общество

Грудинин не смог оспорить взыскание в пользу Совхоза имени Ленина

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Происшествия

МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова

«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК 06 июля в 13:01
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Общество

На Кубани 8 июля отмечают День семьи, любви и верности

По легенде, у князя и дочери простого бортника была взаимная любовь.
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Единоборства

Российский боец Ян вышел из карантина перед боем за титул чемпиона UFC

Недавно представители Яна сообщили новостному порталу ТАСС о результатах теста спортсмена на коронавирус.
CT news вчера в 14:44
Общество

В Москве и Подмосковье прогнозируется температурный градиент

В Москве и Московской области ожидается температурный градиент — климатическое явление, когда разница между температурой в отдельных районах может составлять 15°C. Это связано с прохождением холодного воздушного фронта, сообщил Гидрометцентр.
Коммерсантъ вчера в 23:23
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Гаджеты

Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ

Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

РИА Новости 06 июля в 09:35
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Общество

Эксперты увидели рост числа вакансий для преподавателей и госслужащих

Больше всего новых вакансий появилось в отраслях образования и госслужбы — количество предложений выросло на 24,9%.
РБК вчера в 23:00
Общество

В Белграде протестующие ворвались в здание парламента

Известия вчера в 23:29
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Общество

В Воронежской области продлили режим самоизоляции

Власти Воронежской области продлили до 20 июля введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает областное правительство.
РИА Новости вчера в 10:03
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Игры

Разработчики GreedFall анонсировали новую игру

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Футбол

Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
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Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com вчера в 02:14
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Технологии

Microsoft уберет одну из частей «Панели управления» в Windows 10

Тестовая сборка ОС Windows 10 20161, выпущенная для инсайдерского приложения Microsoft, не получила раздела «Система» в «Панели управления».
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Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

Песков отметил, что российские власти помогали и продолжают помогать Донбассу, однако речи о присоединении данных территорий не идет, передает его слова ТАСС.
Деловое.ТВ 06 июля в 09:40
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Авто

Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

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Кино

Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в новом биографическом фильме

Крис Хемсворт, являющийся знаменитым американским актером, получил роль легендарного рестлера Халка Хогана.
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Футбол

Медведев прокомментировал «половой акт» Дзюбы и Азмуна

Гендиректор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался по поводу сымитированного полового акта Дзюбой и Азмуном в раздевалке.
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Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

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НХЛ запретит Сорокину, Капризову и Романову сыграть в этом сезоне

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ProstoProSport вчера в 04:30
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Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
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Энергетика

«Газпром» приостановил транзит газа через Польшу

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В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом

За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com 06 июля в 04:15
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Автоспорт

Фернандо Алонсо все же подписал контракт с Renault

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