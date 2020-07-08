Коронавирус
ИзвестияУченые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
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с чего всё началось
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок. На первом месте оказались помещения с плохой вентиляцией.Известиявчера в 18:42
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Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Лидер партии "За правду", писатель Захар Прилепин представил предвыборную программу, в которую включено предложение провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
Инфорос вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Ивлеева и Элджей отпраздновали годовщину свадьбы стрельбой из автомата
Напомним, Ивлеева и Элджей долго держали в тайне дату своей свадьбы.
ФАН вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия
Собчак отпустили из полиции без составления протокола
Известия вчера в 14:54
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
Общество
В Москве и Подмосковье прогнозируется температурный градиент
В Москве и Московской области ожидается температурный градиент — климатическое явление, когда разница между температурой в отдельных районах может составлять 15°C. Это связано с прохождением холодного воздушного фронта, сообщил Гидрометцентр.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Футбол
«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года
РИА Новости вчера в 17:53
Кино
Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в новом биографическом фильме
Крис Хемсворт, являющийся знаменитым американским актером, получил роль легендарного рестлера Халка Хогана.
CT news вчера в 16:45
Шоу-бизнес
Певица Ёлка стала самым популярным артистом десятилетия на радио
News.ru вчера в 21:32
Общество
В Кузбассе число выздоровевших от коронавируса за неделю выросло на 2%
За неделю в Кемеровской прирост числа выздоровевших от коронавируса составил 2%. Всего доля выздоровевших в регионе составила 46%.
Газета Кемерова 00:47
Экономика
Министр финансов Хакасии и глава Абакана обнаружены в Малинниках
Заместитель главы Хакасии Ирина Войнова и мэр Абакана Алексей Лемин посетили компанию "Малинники", где обсудили новый инвестиционный проект.
ИА Хакасия 00:20
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган устроили романтичную фотосессию в лесу
Paparazzi.ru вчера в 07:05
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК вчера в 06:54
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости вчера в 08:56
Гаджеты
Мошенники придумали новую схему при продаже смартфонов
Мошенники нашли новый способ обмана при продаже смартфонов, заявил эксперт Василий Пителинский.
Аргументы недели 00:47
Происшествия
На Украине открыли дело из-за лесных пожаров в Луганской области
Газета.Ru вчера в 21:51
Футбол
ФК «Ростов» подписал македонского форварда за 1 млн евро
По предварительным данным, трансфер обошелся "Ростову" в сумму около миллиона евро, игрок подпишет контракт с "желто-синими" на пять лет.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 13:00
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Происшествия
Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине
Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчаткий, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в продаже
Компания AMD выпустила в продажу процессоры Matisse Refresh: 12-ядерный Ryzen 9 3900XT, 8-ядерный Ryzen 7 3800XT и 6-ядерный Ryzen 5 3600XT.
Megaobzor.com вчера в 16:07
Наука
Ученые выяснили, каких собак использовали сибиряки в древности
Tomsk.Ru вчера в 07:03
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГ, готовившего теракт в Астрахани
Сотрудники ФСБ задержали в Астраханской области мужчину, готовившего нападения на административные здания, сообщает РИА Новости.
Sputnik Армения вчера в 08:31
Общество
В июле в РФ автоматически начислят девять выплат и пособий
Если после 1 марта закончился период выплаты пособия по безработице, то продление произойдет автоматически, но только на 3 месяца.
Независимый публицист вчера в 23:51
Происшествия
Двое мужчин утонули при попытке спасти девочку в Новосибирске
Известия вчера в 09:35
Здоровье
Эксперт перечислила полезные для иммунитета качества шоколада
Зачастую именно сахар затмевает полезное действие шоколада, а также вызывает зависимость, ссылается на диетолога URA.RU.
Народные новости вчера в 22:38
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия вчера в 05:08
Политика
Украинская полиция задержала в Киеве двух россиян
Правоохранительные органы Украины в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан России по подозрению в планировании преступлений.
ТАСС вчера в 15:50
Общество
Приемным родителям увеличат пенсии
С 1 июля пенсионеры - опекуны и попечители несовершеннолетних детей начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере.
Российская газета 00:46