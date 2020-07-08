Коронавирус

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Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
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с чего всё началось

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок. На первом месте оказались помещения с плохой вентиляцией.
Известиявчера в 18:42

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Названы места с высоким риском заражения коронавирусом

Lenta.ruвчера в 19:20

Вирусологи перечислили места с высоким риском заражения коронавирусом

Российская газетавчера в 20:57

Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 20:19

Ученые назвали места с самым высоким риском заражения коронавирусом

ТАССвчера в 23:29

Ученые выяснили, где выше опасность заразиться коронавирусом

РЕН ТВвчера в 19:01

Названы места с высоким риском заражения коронавирусом

URA.Ruвчера в 17:46

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Известиявчера в 18:42
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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
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Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Лидер партии "За правду", писатель Захар Прилепин представил предвыборную программу, в которую включено предложение провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
Инфорос вчера в 04:03
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Шоу-бизнес

Ивлеева и Элджей отпраздновали годовщину свадьбы стрельбой из автомата

Напомним, Ивлеева и Элджей долго держали в тайне дату своей свадьбы.
ФАН вчера в 20:57
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Происшествия

Собчак отпустили из полиции без составления протокола

Известия вчера в 14:54
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета вчера в 04:41
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Общество

В Москве и Подмосковье прогнозируется температурный градиент

В Москве и Московской области ожидается температурный градиент — климатическое явление, когда разница между температурой в отдельных районах может составлять 15°C. Это связано с прохождением холодного воздушного фронта, сообщил Гидрометцентр.
Коммерсантъ вчера в 23:23
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Футбол

«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года

РИА Новости вчера в 17:53
Кино

Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в новом биографическом фильме

Крис Хемсворт, являющийся знаменитым американским актером, получил роль легендарного рестлера Халка Хогана.
CT news вчера в 16:45
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Шоу-бизнес

Певица Ёлка стала самым популярным артистом десятилетия на радио

News.ru вчера в 21:32
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Общество

В Кузбассе число выздоровевших от коронавируса за неделю выросло на 2%

За неделю в Кемеровской прирост числа выздоровевших от коронавируса составил 2%. Всего доля выздоровевших в регионе составила 46%.
Газета Кемерова 00:47
Экономика

Министр финансов Хакасии и глава Абакана обнаружены в Малинниках

Заместитель главы Хакасии Ирина Войнова и мэр Абакана Алексей Лемин посетили компанию "Малинники", где обсудили новый инвестиционный проект.
ИА Хакасия 00:20
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган устроили романтичную фотосессию в лесу

Paparazzi.ru вчера в 07:05
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК вчера в 06:54
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Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости вчера в 08:56
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Гаджеты

Мошенники придумали новую схему при продаже смартфонов

Мошенники нашли новый способ обмана при продаже смартфонов, заявил эксперт Василий Пителинский.
Аргументы недели 00:47
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Происшествия

На Украине открыли дело из-за лесных пожаров в Луганской области

Газета.Ru вчера в 21:51
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Футбол

ФК «Ростов» подписал македонского форварда за 1 млн евро

По предварительным данным, трансфер обошелся "Ростову" в сумму около миллиона евро, игрок подпишет контракт с "желто-синими" на пять лет.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 13:00
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
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Происшествия

Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине

Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчаткий, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
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Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в продаже

Компания AMD выпустила в продажу процессоры Matisse Refresh: 12-ядерный Ryzen 9 3900XT, 8-ядерный Ryzen 7 3800XT и 6-ядерный Ryzen 5 3600XT.
Megaobzor.com вчера в 16:07
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Наука

Ученые выяснили, каких собак использовали сибиряки в древности

Tomsk.Ru вчера в 07:03
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГ, готовившего теракт в Астрахани

Сотрудники ФСБ задержали в Астраханской области мужчину, готовившего нападения на административные здания, сообщает РИА Новости.
Sputnik Армения вчера в 08:31
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Общество

В июле в РФ автоматически начислят девять выплат и пособий

Если после 1 марта закончился период выплаты пособия по безработице, то продление произойдет автоматически, но только на 3 месяца.
Независимый публицист вчера в 23:51
Происшествия

Двое мужчин утонули при попытке спасти девочку в Новосибирске

Известия вчера в 09:35
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Здоровье

Эксперт перечислила полезные для иммунитета качества шоколада

Зачастую именно сахар затмевает полезное действие шоколада, а также вызывает зависимость, ссылается на диетолога URA.RU.
Народные новости вчера в 22:38
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Политика

ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия вчера в 05:08
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Политика

Украинская полиция задержала в Киеве двух россиян

Правоохранительные органы Украины в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан России по подозрению в планировании преступлений.
ТАСС вчера в 15:50
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Общество

Приемным родителям увеличат пенсии

С 1 июля пенсионеры - опекуны и попечители несовершеннолетних детей начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере.
Российская газета 00:46
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