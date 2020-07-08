Коронавирус

ИзвестияИзвестияУченые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
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с чего всё началось

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок. На первом месте оказались помещения с плохой вентиляцией.
Известия18:42

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Вирусологи перечислили места с высоким риском заражения коронавирусом

Российская газета20:57

Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом

РИА Новости20:19

Названы места с высоким риском заражения коронавирусом

Lenta.ru19:20

Где легче всего подхватить коронавирус? Топ-5 мест

Телеканал 360°20:08

Ученые выяснили, где выше опасность заразиться коронавирусом

РЕН ТВ19:01

Названы места с высоким риском заражения коронавирусом

URA.Ru17:46

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Известия18:42
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 23:28, Ашберн
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,7K
Энергетика

Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru вчера в 02:29
818
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 18:13
1,6K
Авто

Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

Передняя часть внедорожника отличается линзованными фарами. Кроме того, автомобиль получит новый бампер и решетку радиатора.
Evo-rus.com вчера в 11:40
751
Происшествия

Рыболовное судно затонуло в Приморье

Газета.Ru 20:36
1
Политика

Украинская полиция задержала в Киеве двух россиян

Правоохранительные органы Украины в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан России по подозрению в планировании преступлений.
ТАСС 15:50
90
Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
83
Здоровье

Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
846
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
615
Космос

Запуск ракеты Electron с семью спутниками на борту завершился провалом

13 по счету запуск ракеты Electron оказался неудачным, сообщается на сайте компании Rocket Lab.
N+1 вчера в 10:18
68
Общество

Ущерб экологии от разлива топлива в Норильске превысил 147 млрд рублей

Инцидент серьезных масштабов произошел 29 мая этого года.
Evo-rus.com 11:48
1,1K
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
2,9K
Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:00
24
Общество

Супруга Парфенова объяснила отъезд из России

Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
130
Общество

В России отмечается День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака.
ТАСС 17:08
2
Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем семьи, любви и верности

Newsroom24 02:35
Армия и оружие

В Нёноксе начались испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» - результаты станут известны через 24 часа

Сегодня утром в Архангельской области, в районе населённого пункта Нёнокса начались финальные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Avia.pro вчера в 20:01
11
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
937
Общество

Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы

Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
99
Авто

Mercedes-Benz планирует отозвать в Китае 669 тыс. автомобилей

Пекин, 7 июля 2020, 13:30 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz планирует отзывную кампанию автомобилей, которые были реализованы на территории Китая.
REGNUM 06:30
1
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

Песков отметил, что российские власти помогали и продолжают помогать Донбассу, однако речи о присоединении данных территорий не идет, передает его слова ТАСС.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
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Происшествия

В Японии из-за ливней погибли 57 человек

Пятьдесят семь человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных обрушившимися на юго-запад Японии затяжными ливневыми дождями, сообщил телеканал NHK на основании данных с мест.
РИА Новости 22:10
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
120
Политика

Китай выставил США условие для переговоров по ядерным вооружениям

Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня самого Китая, заявил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Вести.Ru 22:54
17
Футбол

Юрий Семин: «Никто и никогда по Миранчуку ко мне не обращался»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что он не получал просьб о продаже полузащитника Алексея Миранчука.
Матч ТВ 07:34
Игры

Test Drive Unlimited Solar Crown анонсировали в ходе шоу Nacon

Игромания.ру 13:51
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в релизе кредитной организации.
МИР 24 05:21
186
Политика

Байден предложил ввести ограничения на импорт товаров из России

В случае победы на выборах Байден обещает ввести целевые ограничения на импорт из РФ и КНР, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности США.
Известия 19:26
42
Авто

Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров

Компания Hyundai планирует реализовать в РФ систему продажи машин напрямую с завода с использованием специальной онлайн-платформы.
Новые автомобили вчера в 22:49
249
Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Атлетико» в 35-м туре Примеры

В матче 35-го тура испанской Примеры «Сельты» сыграла вничью с мадридским «Атлетико».
RT на русском 17:55
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