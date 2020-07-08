Многие прежде запрещенные для посещения заведения и общественные пространства открылись в Москве с 23 июня, но угроза заражения коронавирусом всё еще сохраняется. «Известия» решили с помощью известных российских эпидемиологов и вирусологов выяснить, где она выше.

с чего всё началось

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок. На первом месте оказались помещения с плохой вентиляцией.

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