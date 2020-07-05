Учёные потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по коронавирусу

ВОЗ же утверждает, что вирус, попадая в воздух, сразу оседает на горизонтальных поверхностях, так как переносится в достаточно больших и тяжёлых каплях. Если учёные окажутся правы, то это может привести к новым мерам защиты от COVID-19.