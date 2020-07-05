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Говорит МоскваГоворит Москва

Учёные потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по коронавирусу

ВОЗ же утверждает, что вирус, попадая в воздух, сразу оседает на горизонтальных поверхностях, так как переносится в достаточно больших и тяжёлых каплях. Если учёные окажутся правы, то это может привести к новым мерам защиты от COVID-19.В источнике
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Ученые просят ВОЗ признать, что коронавирус долгое время остается заразным в воздухе

Вестник Кавказа14:43

Ученые требуют от ВОЗ пересмотреть пути передачи коронавируса. Маски придется носить постоянно

URA.Ru14:40

Более 200 ученых попросили ВОЗ признать, что COVID-19 может передаваться по воздуху

Москва 2414:29

Учёные потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по коронавирусу

Говорит Москва14:36

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