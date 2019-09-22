Экономика

Российская газетаРоссийская газетаУченые предложили ввести Индекс самогона

В целом в России потребление самогона сокращается. Об этом узнали эксперты Финансового университета при правительстве России, опросив летом и осенью этого года жителей средних и крупных городов России (результаты опроса есть в распоряжении "Российской газеты").
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с чего всё началось

Ученые предложили ввести Индекс самогона

Как говорится в исследовании, производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране.
Российская газета02:22

Подробнее о событии

Доходы россиян предложили оценивать «индексом самогона»

Телеканал 360°07:44

Российские учёные ввели «индекс самогона»

News.ru07:41

Ученые из России ввели «индекс самогона»

РЕН ТВ05:12

Пить или не пить: в России вводится «индекс самогона»

ТК Звезда05:56

Российские ученые ввели «индекс самогона»

Известия04:26

В России ввели «индекс самогона»

ФедералПресс03:17

Ученые предложили ввести Индекс самогона

Российская газета02:22
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Ugpressa.ru вчера в 15:58
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Пираты освободили российских моряков, захваченных у берегов Камеруна

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Снег с градом уже выпал в Подмосковье

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Происшествия

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По меньшей мере 52 человека пострадали в результате землетрясения с магнитудой 5,8 в столице Албании Тиране.
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В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
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Одна из турецких гостиниц разрешила своим постояльцам бить посуду, телевизоры, компьютеры и ломать мебель.
Lenta.ru 07:27
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Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.
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Йеменские повстанцы-хуситы предупредили дипломатов из США и Саудовской Аравии о предстоящих атаках Ирана с помощью ракет и беспилотников.
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Крыховяк признан лучшим игроком матча «Оренбург» — «Локомотив»

Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой «Локомотива» — 3:2. Премия «Лучший игрок матча» вручается после каждой игры чемпионата России, а лауреаты совместно выбираются РПЛ и телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР.
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"Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае", - отметил Шойгу.
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В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
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Фармаколог российского Минздрава Андрей Кондрахин назвал 4 продукта, которые нельзя употреблять при приеме антибиотиков.
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Lenta.ru 05:36
Шоу-бизнес

Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой

"Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.
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Армия и оружие

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Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
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Американец погиб, делая предложение девушке

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В партии Зеленского указали на разные ценности ЕС и Украины

Украина должна сохранять свои аутентичные ценности, а не перенимать форму организации всех европейских институтов без разбора, зачастую чуждых украинцам, заявила депутат Верховной рады от партии главы государства "Слуга народа" Ирина Верещук.
Газета.Ru 03:27
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Семак поздравил Сутромина с дублем в ворота бывшей команды

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Порошенко назвал «формулу Штайнмайера» несуществующей

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера», которая предполагает введение особого порядка самоуправления в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, не существует в природе.
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Происшествия

Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
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Раиса Рязанова получила приз губернатора на фестивале «Амурская осень»

Народная артистка России Раиса Рязанова получила приз губернатора Амурской области на церемонии закрытия XVII фестиваля кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске, передает корреспондент РИА Новости.
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Музыка

Концерт Evanescence в Воронеже перенесли из-за аварии

Концерт, который должен был состояться в Event-Hall сити-парка «Град» вечером в воскресенье, 22 сентября, пройдет в то же время в понедельник, 23 сентября, сообщили организаторы шоу.
Обозреватель Врн 06:14
Политика

В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»

В июле около двух миллионов человек записались в фейсбуке на "штурм" американской военной базы "Зона 51", чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами пришельцы.
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Космос

Эксперты рассказали, почему так сложно очистить орбиту от мусора

Эксперты считают, что эффективных методов борьбы с космическим мусором разработано уже достаточное количество.
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Армия и оружие

NI: подлодки «Борей» могут сделать США «необитаемыми»

Как и атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, эксплуатируемые Соединенными Штатами, Китаем, Францией, Великобританией и Индией, АПЛ класса "Борей" имеют своей основной целью разрушать города противника, даже если другие ядерные силы России будут уничтожены в первом ударе.
Газета.Ru 06:19
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