Экономика
Российская газетаУченые предложили ввести Индекс самогона
В целом в России потребление самогона сокращается. Об этом узнали эксперты Финансового университета при правительстве России, опросив летом и осенью этого года жителей средних и крупных городов России (результаты опроса есть в распоряжении "Российской газеты").
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с чего всё началось
Как говорится в исследовании, производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране.Российская газета02:22
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Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Ugpressa.ru вчера в 15:58
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
Российская газета 20 сентября в 11:33
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Экспресс газета 07:27
Происшествия
Пираты освободили российских моряков, захваченных у берегов Камеруна
Российские моряки, захваченные пиратами у берегов Камеруна 15 августа, были освобождены и переправлены в Германию.
Российская газета 04:03
Общество
Снег с градом уже выпал в Подмосковье
News.ru 07:55
Происшествия
В Албании из-за землетрясения пострадали 52 человека
По меньшей мере 52 человека пострадали в результате землетрясения с магнитудой 5,8 в столице Албании Тиране.
РБК вчера в 14:46
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Путешествия
В Турции туристам разрешили бить посуду и ломать телевизоры
Одна из турецких гостиниц разрешила своим постояльцам бить посуду, телевизоры, компьютеры и ломать мебель.
Lenta.ru 07:27
Спорт
ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ
Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.
Газета.Ru 05:20
Армия и оружие
WSJ: хуситы предупредили Саудовскую Аравию о новых атаках Ирана
Йеменские повстанцы-хуситы предупредили дипломатов из США и Саудовской Аравии о предстоящих атаках Ирана с помощью ракет и беспилотников.
Pravda.Ru 04:11
Футбол
Крыховяк признан лучшим игроком матча «Оренбург» — «Локомотив»
Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой «Локомотива» — 3:2. Премия «Лучший игрок матча» вручается после каждой игры чемпионата России, а лауреаты совместно выбираются РПЛ и телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Матч ТВ 06:48
Армия и оружие
Шойгу не исключил отмены обязательного призыва в армию
"Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае", - отметил Шойгу.
ТАСС 02:05
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Здоровье
Перечислены продукты, которые нельзя употреблять с лекарствами
Фармаколог российского Минздрава Андрей Кондрахин назвал 4 продукта, которые нельзя употреблять при приеме антибиотиков.
ФедералПресс 05:27
Шоу-бизнес
Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой
"Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.
Уралинформбюро 03:02
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия
Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО
Ведомости 20 сентября в 05:29
Единоборства
Джереми Стивенс ответил Яиру Родригесу
FightTime.ru 02:48
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Политика
В партии Зеленского указали на разные ценности ЕС и Украины
Украина должна сохранять свои аутентичные ценности, а не перенимать форму организации всех европейских институтов без разбора, зачастую чуждых украинцам, заявила депутат Верховной рады от партии главы государства "Слуга народа" Ирина Верещук.
Газета.Ru 03:27
Футбол
РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина в РПЛ
Газета.Ru 02:23
Футбол
Семак поздравил Сутромина с дублем в ворота бывшей команды
Спорт день за днем 07:42
Политика
Порошенко назвал «формулу Штайнмайера» несуществующей
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера», которая предполагает введение особого порядка самоуправления в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, не существует в природе.
Известия 06:42
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Кино
Раиса Рязанова получила приз губернатора на фестивале «Амурская осень»
Народная артистка России Раиса Рязанова получила приз губернатора Амурской области на церемонии закрытия XVII фестиваля кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:21
Музыка
Концерт Evanescence в Воронеже перенесли из-за аварии
Концерт, который должен был состояться в Event-Hall сити-парка «Град» вечером в воскресенье, 22 сентября, пройдет в то же время в понедельник, 23 сентября, сообщили организаторы шоу.
Обозреватель Врн 06:14
Политика
В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»
В июле около двух миллионов человек записались в фейсбуке на "штурм" американской военной базы "Зона 51", чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами пришельцы.
РИА Новости 20 сентября в 11:46
Космос
Эксперты рассказали, почему так сложно очистить орбиту от мусора
Эксперты считают, что эффективных методов борьбы с космическим мусором разработано уже достаточное количество.
Rusargument вчера в 17:56
Армия и оружие
NI: подлодки «Борей» могут сделать США «необитаемыми»
Как и атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, эксплуатируемые Соединенными Штатами, Китаем, Францией, Великобританией и Индией, АПЛ класса "Борей" имеют своей основной целью разрушать города противника, даже если другие ядерные силы России будут уничтожены в первом ударе.
Газета.Ru 06:19