Экономика
Российская газетаУченые предложили ввести Индекс самогона
Как говорится в исследовании, производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране.
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с чего всё началось
В целом в России потребление самогона сокращается. Об этом узнали эксперты Финансового университета при правительстве России, опросив летом и осенью этого года жителей средних и крупных городов России (результаты опроса есть в распоряжении "Российской газеты").Российская газета02:22
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Политика
Шойгу ответил Кудрину по поводу «завышенных» расходов на оборону
По мнению Сергея Шойгу, следует «бояться не больших расходов, а маленьких доходов», и именно над повышением доходов бюджета страны следует работать экономистам, таким как Кудрин.
Красная весна 04:07
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК вчера в 08:19
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Происшествия
Посадивший самолет в кукурузное поле Дамир Юсупов вернулся к полетам
Пилот «Уральских авиалиний», Герой России Дамир Юсупов, совершивший аварийную посадку аэробуса А321 на кукурузное поле в Московской области, вернулся к выполнению своих обязанностей.
Известия 03:57
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета 20 сентября в 10:38
Общество
В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек
По меньшей мере 19 человек пострадали в Окинаве из-за тайфуна «Тапа», как минимум один человек погиб.
RT на русском вчера в 20:16
Армия и оружие
Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море
Российская газета 19 сентября в 10:35
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Политика
Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что у нынешнего руководства страны не получится посадить его за решетку.
Lenta.ru 01:53
Армия и оружие
Шойгу назвал главную угрозу для России
Говоря о ситуации в мире, министр выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит.
РИА Новости 02:41
Спорт
The Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 г. в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, которые потом передала во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
Ведомости 03:45
Футбол
Зенит — Рубин 5:0
Sportbox.RU вчера в 13:58
Футбол
РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина в РПЛ
Газета.Ru 02:23
Политика
Путин отметил роль СМИ в диалоге между гражданами и властью
Российский лидер Владимир Путин отметил роль СМИ в диалоге между властью и гражданами России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:41
Футбол
«Монако» с Головиным не смог обыграть «Реймс»
Монако на выезде сыграл вничью с Реймсом 0:0. В составе монегасков весь матч провел российский полузащитник Александр Головин.
Советский спорт вчера в 15:52
Политика
В партии Зеленского указали на разные ценности ЕС и Украины
Украина должна сохранять свои аутентичные ценности, а не перенимать форму организации всех европейских институтов без разбора, зачастую чуждых украинцам, заявила депутат Верховной рады от партии главы государства "Слуга народа" Ирина Верещук.
Газета.Ru 03:27
Футбол
Манчестер Сити — Уотфорд 8:0
В рамках 6-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на домашнем стадионе принимает «Уотфорд».
Metaratings вчера в 10:22
Политика
МИД Украины назвал условия для встречи «нормандской четверки»
Предварительными условиями для проведения встречи в «нормандском формате» является согласование «формулы Штайнмайера», отвод сил на трех контрольных участках на юго-востоке Украины, а также выработка четких формулировок для заявлений лидеров, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде».
Rambler News Service 20 сентября в 08:22
Происшествия
В Красноярске потушили крупный пожар на складе
Крупный пожар на складе в Красноярске потушен, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.
РИА Новости 03:47
Культура
Шустер подаст в суд на Коломойского
Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru вчера в 06:08
Политика
Порошенко прокомментировал информацию о подготовке путча
Депутат от президентской партии «Слуга народа» Богуцкая заранее сообщит о том, когда экс-президент Украины Порошенко начнет путч.
ИА Новороссия 03:39
Религия
Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Газета.Ru вчера в 03:19
Здоровье
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК вчера в 17:28
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Игры
Nintendo запустила продажи портативной консоли Switch Lite
Японская компания Nintendo начала продажи портативной игровой консоли Switch Lite. Об этом сообщает пресс-служба Nintendo.
REGNUM вчера в 04:46
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов»
Домашняя игра "Ахмата" с самарскими "Крыльями Советов" в матче десятого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1. Это уже шестой подряд матч, в котором грозненцы не смогли одержать победу.
Кавказский узел вчера в 09:42
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru вчера в 22:00
Здоровье
Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья
News.ru 19 сентября в 21:08