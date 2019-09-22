Экономика
Российская газетаУченые предложили ввести Индекс самогона
В целом в России потребление самогона сокращается. Об этом узнали эксперты Финансового университета при правительстве России, опросив летом и осенью этого года жителей средних и крупных городов России (результаты опроса есть в распоряжении "Российской газеты").
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с чего всё началось
Как говорится в исследовании, производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране.Российская газета02:22
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Происшествия
Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков
Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 03:49
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 20 сентября в 08:27
Гаджеты
Oh So Orange — название нового цвета смартфонов Google Pixel 4
Названия для чёрного и белого, как утверждает источник, также не изменятся. Что же касается нового цвета, он будет называться Oh So Orange.
iXBT.com 06:09
Общество
Снег с градом уже выпал в Подмосковье
News.ru 07:55
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Армия и оружие
Эр-Рияд расценит нападение Ирана на нефтяные объекты как «акт войны»
Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в связи с атаками на саудовские нефтяные объекты заявил, что если нападение на них было произведено с территории Ирана, королевство расценит его как "акт войны".
РИА Новости 04:30
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь показала новую квартиру в Турции
Специально для подписчиков Дарья подробно рассказала на странице в социальной сети, каким образом ей удалось стать обладательницей ключей от престижного жилища и показала его изнутри.
StarHit.ru вчера в 11:00
Авто
Появились снимки обновлённой BMW 5 Series G30
Производство BMW 5 серии в кузове G30 активно ведётся ещё с 2017 года.
CarsWeek.ru 20 сентября в 13:38
Космос
Разработчики допустили возвращение робота «Федор» на МКС
Робот «Федор», который уже успел побывать на Международной космической станции (МКС), может вернуться туда в будущем.
Известия 03:40
Кино
Раиса Рязанова получила приз губернатора на фестивале «Амурская осень»
Народная артистка России Раиса Рязанова получила приз губернатора Амурской области на церемонии закрытия XVII фестиваля кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:21
Авто
На продажу выставили 37-летний Mercedes-Benz с заводской гарантией
В продажу вышел 37-летний Mercedes Benz в комплекте с заводскими гарантиями.
Car.ru 01:55
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Кино
Актер Юрий Колокольников рассказал о фильме «Тайна печати дракона»
Известия 19 сентября в 20:27
Происшествия
Более ста человек пострадали при землетрясении в Албании
Двойное землетрясение в Албании и продолжающиеся толчки привели к ранениям у 105 человек, передает портал издания Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
РИА Новости 07:22
Политика
Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера» по Донбассу не существует
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что "формулы Штайнмайера" - плана по выборам в Донбассе, предложенного бывшим главой МИД ФРГ, а ныне президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, не существует в принципе.
РИА Новости 06:10
Здоровье
Врачи назвали необходимое количество шагов в день
Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Известия 06:18
Происшествия
Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке потушен
По данным МЧС, во время пожара никто не пострадал, однако порядка 160 арендаторам причинен материальный ущерб.
ТАСС 00:48
Политика
Путин назвал СМИ действенным механизмом общественного контроля
Президент России Владимир Путин приветствовал гостей и участников фестиваля журналистов «Вся Россия – 2019» и отметил важную роль СМИ в отношениях между властью и гражданами.
Известия вчера в 14:55
Армия и оружие
Иран продемонстрировал баллистическую ракету с новой боеголовкой
Вооруженные силы Ирана показали на параде в воскресенье баллистическую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой.
ТК Звезда 06:15
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с маршруткой под Одессой
В Одесской области на Украине в результате столкновения маршрутки и фуры, по предварительным данным, погибли девять человек, двое получили травмы.
Ридус вчера в 10:17
Шоу-бизнес
Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой
"Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.
Уралинформбюро 03:02
Происшествия
Подполковник МВД покончил с собой под Белгородом
Телеграм-канал «Белгород №1» отмечает, что погибший сотрудник был начальником тыла ОМВД по Яковлевскому городскому округу.
Lenta.ru 06:54
Авто
Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada
В субботу были озвучены цены на новые лимитированные спецверсии с приставкой #CLUB Lada Granta, Xray и Largus.
МИР 24 вчера в 17:33
Происшествия
Массовая драка в ТЦ в Уфе попала на видео
Драка в торгово-развлекательном комплексе "Иремель" в Уфе попала на видео.
РИА Новости 07:45
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41