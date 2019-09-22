Экономика
Российская газетаУченые предложили ввести Индекс самогона
По словам ученого, анализ результатов исследований показал, что сегодня в городах с населением более 250 тысяч человек только 4,5 процента респондентов известны примеры самогоноварения или изготовления вина в домашних условиях.
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Общество
Гороскоп на 21 – 27 сентября: кому повезет на следующей неделе
Что ждет нас на неделе с 21-27 сентября. Посмотрим, кому повезет, а кому нужно быть особенно аккуратными.
Алтайская правда 19 сентября в 22:33
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Армия и оружие
WSJ: Иран может повторно атаковать Саудовскую Аравию
В ночь на 14 сентября два крупнейших нефтеперерабатывающих завода компании Saudi Aramco были атакованы беспилотниками.
Говорит Москва 01:13
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Пенсия певицы Лолиты Милявской в 55 лет составляет 21 тыс. рублей, а 82-летнего телеведущего Николая Дроздова - 30 тыс. рублей Совсем другая сумма у российского артиста балета Николая Цискаридзе.
Газета.Ru вчера в 21:58
Наука
Нездоровая еда ухудшает долговременную память
Австралийские ученые выяснили, что употребление фаст-фуда влияет на ухудшение долгосрочной пространственной памяти.
Piter.tv 20 сентября в 04:39
Путешествия
Названы основные причины смерти российских туристов в Турции
Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".
РИА Новости вчера в 20:36
Политика
Иран представит в ООН проект по безопасности Персидского залива
Иран представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
РИА Новости 01:40
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Политика
Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что у нынешнего руководства страны не получится посадить его за решетку.
Lenta.ru 01:53
Здоровье
Ученые выяснили, как влияют на здоровье всего две недели «на диване»
Резкое снижение физической активности негативно сказывается на здоровье человека.
Вечерний курьер вчера в 00:10
Здоровье
Женщина под Томском в 54 года родила пятого ребенка
РЕН ТВ 20 сентября в 08:21
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Армия и оружие
Издание National Interest оценило возможности подлодок «Борей»:
Американское издание National Interest пишет, что пущенными с российских подводных лодок класса "Борей" по городам и военным базам противника ракетами "Булава" может быть нанесен разрушительный удар даже в том случае, если основные ядерные силы России будут уничтожены первым ударом.
Вести.Ru вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Королева в алом бикини возбудила народ
Наташа предстала в алом бикини в окружении девушек и парней на берегу моря.
Дни.ру вчера в 06:21
Армия и оружие
Запоздалая претензия. Как НАТО обвинил Россию в нарушении несуществующего договора
Обвинение НАТО В НАТО заявили, что Россия продолжает "разрабатывать и развертывать" новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет РИА Новости.
BaltNews.ee вчера в 06:00
Единоборства
В Мехико турнир UFC завершился беспорядками
Российская газета 00:51
Происшествия
В Албании при землетрясении были ранены более 40 человек
Более 40 человек ранены, не менее десяти зданий разрушены в результате землетрясения в Албании, сообщает издание iefimerida.gr со ссылкой на албанские СМИ.
РИА Новости вчера в 13:09
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Спорт
Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК вчера в 17:38
Армия и оружие
Шойгу не исключил отмену военного призыва
Министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность отмены обязательного призыва на военную службу.
Коммерсантъ 02:39
Происшествия
В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери
В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости вчера в 08:06
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости 20 сентября в 19:13
Футбол
Григорян: «Могло показаться, что играл „Ливерпуль“, а не „Ростов“»
Возможно, сказалось отсутствие Норманна, но "Ростов" играет в очень сложный для того, чтобы противостоять, футбол.
Евро-футбол.ру вчера в 15:05
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
Происшествия
Заблокировавшие вагоны с углем во Львовской области избили полицейских
Ранее сообщалось, что неизвестные блокируют вагоны с углем во Львовской области, так как данный уголь якобы ввезен из России.
Газета.Ru вчера в 16:27
Политика
Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»
Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда
21 сентября на предсезонном турнире в Словакии российская фигуристка Александра Трусова на первом для себя международном турнире установила два мировых рекорда.
МонаВиста вчера в 10:51
Политика
Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского
The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.
РБК вчера в 22:24
Общество
В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов
Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».
РБК вчера в 00:27