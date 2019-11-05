с чего всё началось

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа. Работа исследователей опубликована в научном журнале BioScience.

Шоу-бизнес Нюша поздравила дочь с первым днем рождения Певица Нюша снова не показала свою дочь целиком и полностью. Зато очень трогательно поздравила ее с первым днем рождения в своем Инстаграме.

Общество Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей Самые высокие зарплаты учителей в России зафиксированы на Чукотке, где в среднем преподаватели получают 99 042 рубля.

Общество Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

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Политика В Турции объяснили выгоду российского газа для Европы Член президентского совета Турции по безопасности и внешней политике Нуршин Атешоглу Гюней заявила, что российский газ будет гораздо дешевле для потребителей из Европы, чем альтернативы, предлагаемые США.

Наука Динамика протеинов раскрывает суперпрочность паутины паука Паутинный шелк, используемый пауками для охоты, перемещения и конструирования укрытий, производится с помощью протеинов, формирующих фиброидные соединения.

Общество В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.

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