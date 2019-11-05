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Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа. Работа исследователей опубликована в научном журнале BioScience.
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с чего всё началось
«Предупреждение об экстремальной климатической ситуации» - статья под таким названием появилась в научном журнале
 BioScience, под ней поставили подписи свыше 11 тысяч ученых из разных стран мира.
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