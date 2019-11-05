с чего всё началось

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа. Работа исследователей опубликована в научном журнале BioScience.

Политика Три вице-премьера правительства Крыма ушли в отставку Три заместителя председателя Совета министров Республики Крым покинули свои посты. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Политика В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Политика Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Происшествия Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.

Общество Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей Больше всего получают на Чукотке (99 тыс. руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе (97,5 тыс. руб.) и Москве (97,2 тыс. руб.).

Происшествия Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Армия и оружие Шойгу обсудил с министром обороны Индии поставки оружия Министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 6 ноября, провел в Москве переговоры с главой военного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом.

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

Политика Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400 У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.

Культура Яблочный ноябрь: из чего состоит онлайн-кинотеатр Apple TV+ С 1 ноября всем владельцам Macbook, iPad и iPhone более чем в 100 странах мира стал доступен «домашний» стриминговый сервис AppleTV+, анонс которого состоялся весной.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Курском Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Амур» в Еврейской Автономной области.

Происшествия СК объявил в международный розыск топ-менеджера ОДК Коршунова Следственный комитет России объявил в международный розыск и попросил Басманный суд заочно арестовать задержанного в Италии топ-менеджера «Объединённой двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова.

Общество Сбербанк подсчитал средний размер чаевых россиян в ресторанах и кафе В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.

Авто Skoda показала салон новой Octavia Компания Skoda опубликовала первые тизерные изображения салона Octavia четвертого поколения.

Игры Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Политика Песков прокомментировал назначение Келина послом в Великобритании Назначение Андрея Келина российским послом в Великобритании не связано с электоральной кампанией в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Госдума одобрила запрет на продажу смартфонов без российского ПО Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает с июля следующего года предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на отдельные виды устройств.

Происшествия Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.