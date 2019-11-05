Наука
РИА НовостиУченые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа. Работа исследователей опубликована в научном журнале BioScience.
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с чего всё началось
Более 11 тыс. ученых из 153 стран подписались под документом, в котором предупреждают, что, если не предпринять срочных мер для сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу, человечество ожидают «неописуемые страдания».РБК02:28
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