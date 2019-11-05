с чего всё началось

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа. Работа исследователей опубликована в научном журнале BioScience.

Общество Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Политика МИД прокомментировал планы США расширить военную миссию в Сирии Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке арабской республики.

Происшествия В ГИБДД назвали самые аварийные районы Москвы Самым аварийным районом Москвы за девять месяцев 2019 года оказался Выхино-Жулебино: в нем произошло 120 ДТП, в которых погибли восемь и пострадали 144 человека.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Курском Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Амур» в Еврейской Автономной области.

Недвижимость ПИК может построить ЖК в бизнес-парке «Кожевники» Бизнес-парк «Кожевники» состоит из примерно 20 малоэтажных зданий, которые арендуют компании малого и среднего бизнеса, на территории есть хостел и концертный зал.

Политика Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды Логинов стал замминистра в конце ноября 2018 г. Как поясняло Минприроды, в его обязанности входит контроль работы двух департаментов: первого — по охране окружающей среды, а второго — по отходам производства и потребления.

Происшествия В деле полковника ФСБ Черкалина фигурирует женщина В предполагаемой группировке мошенников, возглавляемой начальником банковского отдела управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина, состояла женщина - гендиректор ООО "Бор-реконструкция" Елена Глазкова.

Политика Американский экс-дипломат призвал признать Крым российским США следует признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой, отметил в статье журнала The National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.

Общество МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.

Политика Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.