Наука
РИА НовостиУченые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа. Работа исследователей опубликована в научном журнале BioScience.
Читать в источнике
Оценить92
с чего всё началось
Более 11 тыс. ученых из 153 стран подписались под документом, в котором предупреждают, что, если не предпринять срочных мер для сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу, человечество ожидают «неописуемые страдания».РБК02:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:34, Ашберн
Игры
Создатели Star Wars Jedi: Fallen Order не дадут игрокам расчленять противников-людей
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Гаджеты
LG анонсировала новый планшет LG G Pad 5
Общество
Названы российские регионы с самыми аварийными дорогами
Самыми безопасными в России оказались дороги Омской области — регион получил 86,7 балла.
Общество
Власти Китая изменили отношение к майнингу. Как отреагирует курс Bitcoin
Стоимость Bitcoin медленно растет в последние сутки, на данный момент первая криптовалюта торгуется на уровне в $9393.
Политика
Генпрокурор Рябошапка: украинское общество требует «крови и посадок»
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Общество
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов
Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Здоровье
Онкологи Подмосковья назвали основные факторы успешного лечения рака
Подмосковные онкологи рассказали, какие факторы влияют на успешность лечения рака, а также о мерах профилактики заболевания.
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Политика
МИД прокомментировал планы США расширить военную миссию в Сирии
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке арабской республики.
Происшествия
В ГИБДД назвали самые аварийные районы Москвы
Самым аварийным районом Москвы за девять месяцев 2019 года оказался Выхино-Жулебино: в нем произошло 120 ДТП, в которых погибли восемь и пострадали 144 человека.
Кино
Появился новый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»
Кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала новый трейлер фильма «Плохие парни 3» режиссёров Адиля Эль Арби и Билала Фалла.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Курском
Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Амур» в Еврейской Автономной области.
Недвижимость
ПИК может построить ЖК в бизнес-парке «Кожевники»
Бизнес-парк «Кожевники» состоит из примерно 20 малоэтажных зданий, которые арендуют компании малого и среднего бизнеса, на территории есть хостел и концертный зал.
Политика
Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды
Логинов стал замминистра в конце ноября 2018 г. Как поясняло Минприроды, в его обязанности входит контроль работы двух департаментов: первого — по охране окружающей среды, а второго — по отходам производства и потребления.
Происшествия
В деле полковника ФСБ Черкалина фигурирует женщина
В предполагаемой группировке мошенников, возглавляемой начальником банковского отдела управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина, состояла женщина - гендиректор ООО "Бор-реконструкция" Елена Глазкова.
Армия и оружие
«Черные дыры» в океане. О неатомных подлодках России, которые могут «бесшумно наблюдать»
Военно-морской флот (ВМФ) РФ уже усилил боевую мощь на Черном море этими подводными кораблями — шесть лодок несут боевую службу в составе Черноморского флота.
Футбол
«Боруссия Д» одержала волевую победу над «Интером» в Лиге чемпионов
В среду дортмундская "Боруссия" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграла миланский "Интер" со счетом 3:2.
Общество
Водительские права Брежнева выставят на торги
Много лет удостоверение и талон хранились на даче Брежнева.
Происшествия
В Москве подросток умер после удаления зуба
В Москве из-за осложнений после удаления зуба в одной из клиник скончался подросток.
Общество
Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира
Самым богатым человеком в мире по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 112,4 миллиарда долларов.
Политика
Американский экс-дипломат призвал признать Крым российским
США следует признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой, отметил в статье журнала The National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
Происшествия
Восемь человек задержали по делу о грузовике с 39 трупами
Полиция Вьетнама задержала восемь подозреваемых в причастности к смерти 39 мигрантов, останки которых были найдены в грузовике в британском Эссексе.
Транспорт
Аэроэкспрессы в «Шереметьево» начнут отправляться из Одинцово
Аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московских центральных диаметров (МЦД-1) будут отправляться из подмосковного Одинцово, а нынешний пункт отправления на Белорусском вокзале станет промежуточной остановкой, сообщила в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.