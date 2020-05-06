Наука
РамблерУченые предсказали катастрофическую жару
Ученые прогнозируют, что ситуация осложнится из-за того, что регионы, в которых усилится жара, относятся к числу самых бедных в мире. И изменение климата также может привести к массовым миграциям.
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Комментарии
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал снимать ограничения в три этапа
На втором этапе, добавила глава ведомства, могут сниматься ограничения на прогулки на улице с членами семьи.
Интерфакс 09:26
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Общество
В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски
Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
SpaceX собирается отправить Тома Круза в космос на съемки фильма
Аргументы и Факты вчера в 09:53
Общество
Перечислены наиболее востребованные после пандемии профессии
Исследователи из Института прогрессивного образования назвали наиболее востребованные после эпидемии коронавируса профессии.
Профиль вчера в 01:31
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Игры
Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog представила очередной сюжетный трейлер PlayStation 4-эксклюзива The Last of Us Part II.
Российская газета 10:10
Фигурное катание
Жулин прокомментировал переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Российский тренер Александр Жулин рассказал, что изменится в тренерском штабе Этери Туберидзе после перехода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
РИА Новости 10:59
Общество
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Здоровье
В Саратовской области не хотят вводить перчаточный режим
Напомним, с 1 мая в регионе введен обязательный масочный режим в автобусах и магазинах.
Четвертая Власть 05:57
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Экономика
Власти Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса
Градоначальник отметил, что в нашем городе в рамках поддержки экономики уже принят первый пакет мер, а также подготовлен второй, сообщили в пресс-службе Смольного.
Петербургский дневник 11:17
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости коронавирусом штамма SARS-CoV-2, пишет газета "Известия" со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Ивана Коновалова.
Sputnik Таджикистан 06:05
Общество
Кафе и рестораны в Москве откроются в последнюю очередь
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что кафе и рестораны в столице, ныне закрытые в связи с распространением коронавируса, будут открыты в последнюю очередь.
Lenta.ru 11:22
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69 году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Происшествия
Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве
«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матмусаева М.М. Сроком до 2 июня 2020 года»,— сказали в суде.
Коммерсантъ 11:09
Авто
На продажу выставлен необычный универсал Mercedes-Benz S-Class
Стоит отметить, что выставленный на продажу универсал был разработан на базе седана Mercedes-Benz 560 SEL 1990 года производства.
Тарантас Ньюс 09:25
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном
Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
Авто
Правила выбора моторного масла для автомобиля с пробегом
При выборе моторного масла для двигателей с пробегом, следует учитывать сразу несколько параметров.
Car.ru 03 мая в 04:29
Экономика
Белоусов: экономика России вступает в сложный период
Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина.
Вести.Ru 10:14
Общество
Подрядчик «Газпрома» остановил работы на Чаяндинском месторождении
Представитель «Газпрома» сообщил РБК, что, несмотря на приостановку работ подрядчиком, ввод в эксплуатацию объектов на Чаяндинском месторождении не переносится.
РБК 11:01
Шоу-бизнес
Бабкина заявила о поражении около 80% легких
Недавно народная артистка страны выписалась из больницы, где провела около месяца. Бабкина была госпитализирована с пневмонией.
Газета.Ru 06:56
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Общество
В Швеции назвали две главные меры по борьбе с вирусом
Напомним: в Швеции не стали вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции.
МонаВиста вчера в 10:12
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59