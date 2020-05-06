Наука

РамблерРамблерУченые предсказали катастрофическую жару

Ученые прогнозируют, что ситуация осложнится из-за того, что регионы, в которых усилится жара, относятся к числу самых бедных в мире. И изменение климата также может привести к массовым миграциям.
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Предсказано наступление катастрофической жары

Lenta.ru00:17

Ученые заявили, что жить в жарких странах к 2050 году будет невозможно

РЕН ТВ00:37

После коронавируса будет новая напасть? Учёные предупредили о смертельной климатической угрозе

Царьград09:59

Ученые назвали страны, непригодные для жизни к 2050 году

Телеканал 360°04:52

Ученые предрекли наступление опасной для трети населения Земли жары

Известия06:40

Ученые предсказали наступление катастрофической жары

РИА Новости07:53

Сокращение выбросов и горы медицинского мусора: экологические последствия эпидемии COVID-19

Хайтек04:20
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Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
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Общество

Роспотребнадзор рекомендовал снимать ограничения в три этапа

На втором этапе, добавила глава ведомства, могут сниматься ограничения на прогулки на улице с членами семьи.
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Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

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Общество

В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски

Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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SpaceX собирается отправить Тома Круза в космос на съемки фильма

Аргументы и Факты вчера в 09:53
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Общество

Перечислены наиболее востребованные после пандемии профессии

Исследователи из Института прогрессивного образования назвали наиболее востребованные после эпидемии коронавируса профессии.
Профиль вчера в 01:31
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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Игры

Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II

Студия Naughty Dog представила очередной сюжетный трейлер PlayStation 4-эксклюзива The Last of Us Part II.
Российская газета 10:10
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Фигурное катание

Жулин прокомментировал переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Российский тренер Александр Жулин рассказал, что изменится в тренерском штабе Этери Туберидзе после перехода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
РИА Новости 10:59
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Общество

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
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Общество

Павел Мамаев возместил ущерб телеведущей «Первого канала»

РБК 09:23
Здоровье

В Саратовской области не хотят вводить перчаточный режим

Напомним, с 1 мая в регионе введен обязательный масочный режим в автобусах и магазинах.
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Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
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Экономика

Власти Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса

Градоначальник отметил, что в нашем городе в рамках поддержки экономики уже принят первый пакет мер, а также подготовлен второй, сообщили в пресс-службе Смольного.
Петербургский дневник 11:17
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Общество

Предсказан новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости коронавирусом штамма SARS-CoV-2, пишет газета "Известия" со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Ивана Коновалова.
Sputnik Таджикистан 06:05
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Общество

Кафе и рестораны в Москве откроются в последнюю очередь

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что кафе и рестораны в столице, ныне закрытые в связи с распространением коронавируса, будут открыты в последнюю очередь.
Lenta.ru 11:22
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Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69 году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
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Происшествия

Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матмусаева М.М. Сроком до 2 июня 2020 года»,— сказали в суде.
Коммерсантъ 11:09
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На продажу выставлен необычный универсал Mercedes-Benz S-Class

Стоит отметить, что выставленный на продажу универсал был разработан на базе седана Mercedes-Benz 560 SEL 1990 года производства.
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Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном

Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
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Авто

Правила выбора моторного масла для автомобиля с пробегом

При выборе моторного масла для двигателей с пробегом, следует учитывать сразу несколько параметров.
Car.ru 03 мая в 04:29
Экономика

Белоусов: экономика России вступает в сложный период

Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина.
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Подрядчик «Газпрома» остановил работы на Чаяндинском месторождении

Представитель «Газпрома» сообщил РБК, что, несмотря на приостановку работ подрядчиком, ввод в эксплуатацию объектов на Чаяндинском месторождении не переносится.
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Бабкина заявила о поражении около 80% легких

Недавно народная артистка страны выписалась из больницы, где провела около месяца. Бабкина была госпитализирована с пневмонией.
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Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
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В Швеции назвали две главные меры по борьбе с вирусом

Напомним: в Швеции не стали вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции.
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Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
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