Наука
Lenta.ruПредсказано наступление катастрофической жары
По оценкам международной группы ученых, от тепловых волн может пострадать до трети всех людей, живущих на Земле. Причиной наступающей катастрофической ситуации станет изменение климата из-за продолжающихся выбросов углекислого газа.
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Комментарии
Общество
Попова назвала три этапа снятия ограничений
Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru 09:44
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Общество
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
Политика
«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30
Происшествия
В США застрелен исследователь нового коронавируса
Ассистент профессора медицинской школы университета Питтсбурга Бинг Лю был найден 2 мая застреленным в своем доме, сообщает 6 мая CNN со ссылкой на местную полицию.
ИА Красная Весна 07:32
Экономика
Поступления налогов в России в апреле сократились на 30%
Поступления налогов в РФ в апреле сократились на 30%, в основном за счет налога на добычу полезных ископаемых, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
ТАСС 09:30
Общество
Министр культуры России заразилась коронавирусом
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщил РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву.
Ведомости 07:36
Шоу-бизнес
Актер Петр Красилов лечится от пневмонии
RuNews24.ru 09:09
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Экономика
Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
Здоровье
Медперсонал больницы в Москве жалуется на невыплату зарплат
Младший медицинский персонал наркологической больницы №17 в российской столице жалуется на невыплату зарплат и надбавок, которые обещаны были президентом РФ тем, кто непосредственно занят в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Национальная служба новостей 07:36
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Российская газета 03 мая в 03:45
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Фигурное катание
Трусову отчислят из «Самбо-70» в случае ухода от Тутберидзе
Директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев сообщил, что школе придется отчислить фигуристку Александру Трусову, если та покинет группу Этери Тутберидзе.
Газета.Ru 09:16
Политика
США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
Политика
Песков сообщил о планах Путина в День Победы
Президент Владимир Путин 9 мая планирует принять участие в нескольких мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 08:49
Общество
Главврач Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса
Главврач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) умер от осложнений из-за коронавируса, сообщается на сайте лавры.
Коммерсантъ 07:49
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Российская газета 05:33
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике, пишут «Ведомости».
Московский Комсомолец 06:48
Общество
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
На протяжении двух недель в Москве не растёт число госпитализаций больных коронавирусом.
RT на русском 09:38
Общество
В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников из-за пандемии коронавируса.
Профиль вчера в 09:28
Общество
В России 1 133 человека с коронавирусом находятся на ИВЛ
Порядка 1 133 человек с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких в России, из них четверо детей.
ТАСС 09:01
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 продаются хуже предшественников
Новейшая линейка Samsung Galaxy S20 провалилась в продажах уже в первые недели после релиза смартфонов.
NewInform 08:37
Общество
Обязательный масочный режим ввели в Брянской области
"C 7 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования: на улицах, на всех объектах розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях", - говорится в документе.
Интерфакс - Россия 09:37
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
Экономика
В Еврокомиссии заявили о глубочайшей рецессии в истории
Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию из-за пандемии коронавируса со спадом 7,4%. Об этом 6 мая заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне.
Известия 06:16
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12