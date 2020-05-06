По оценкам международной группы ученых, от тепловых волн может пострадать до трети всех людей, живущих на Земле. Причиной наступающей катастрофической ситуации станет изменение климата из-за продолжающихся выбросов углекислого газа.

Общество Попова назвала три этапа снятия ограничений Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. 447

Общество В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч. 91

Происшествия В США застрелен исследователь нового коронавируса Ассистент профессора медицинской школы университета Питтсбурга Бинг Лю был найден 2 мая застреленным в своем доме, сообщает 6 мая CNN со ссылкой на местную полицию. 4

Экономика Поступления налогов в России в апреле сократились на 30% Поступления налогов в РФ в апреле сократились на 30%, в основном за счет налога на добычу полезных ископаемых, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. 5

Общество Министр культуры России заразилась коронавирусом Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщил РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву. 697

Экономика Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках. 451

Здоровье Медперсонал больницы в Москве жалуется на невыплату зарплат Младший медицинский персонал наркологической больницы №17 в российской столице жалуется на невыплату зарплат и надбавок, которые обещаны были президентом РФ тем, кто непосредственно занят в борьбе с коронавирусной инфекцией. 2

Политика Песков сообщил о планах Путина в День Победы Президент Владимир Путин 9 мая планирует принять участие в нескольких мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 29

Общество Главврач Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса Главврач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) умер от осложнений из-за коронавируса, сообщается на сайте лавры. 85

Общество Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции. 971

Экономика Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике, пишут «Ведомости». 59

Общество В России 1 133 человека с коронавирусом находятся на ИВЛ Порядка 1 133 человек с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких в России, из них четверо детей.

Гаджеты Samsung Galaxy S20 продаются хуже предшественников Новейшая линейка Samsung Galaxy S20 провалилась в продажах уже в первые недели после релиза смартфонов. 7

Общество Обязательный масочный режим ввели в Брянской области "C 7 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования: на улицах, на всех объектах розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях", - говорится в документе. 27

Общество Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский. 2

Экономика В Еврокомиссии заявили о глубочайшей рецессии в истории Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию из-за пандемии коронавируса со спадом 7,4%. Об этом 6 мая заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне.