Наука
РИА НовостиУченые предсказали образование нового океана из-за раскола Африки
Ученые предупредили о возможном появлении нового океана, сообщает телеканал NBC News. По расчетам исследователей, примерно через пять-десять миллионов лет в восточной части Африки образуется тектонический разлом, в результате чего континент "расколется" на две части.
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Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим.
— Кристофер Мур, американский писательРИА Новости 01:44
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В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
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Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов считает, что исход полуфинальной игры Олимп - Кубка России с петербургским "Зенитом" решили частности.
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Собянин поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Василия Ливанова
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Nissan представил самый маленький кроссовер на индийском рынке
Nissan Motor India представила концептуальную версию своего субкомпактный внедорожник Nissan Magnite.
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Квят остался недоволен итогами Гран-при Венгрии
Пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги Гран-при Венгрии.
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Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
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Новое вредоносное программное обеспечение, угрожающее приложениям на Android, обнаружено компания ThreatFabric, об этом 19 июля сообщается на ixbt.com.
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Футбол
Тедеско ответил на вопрос о судействе в матче с «Зенитом»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не стал комментировать работу арбитров после окончания полуфинала Олимп Кубка России против «Зенита» (1:2). — Было три спорных судейских эпизода — пенальти на Соболеве и Айртоне, а также возможное удаление Оздоева.
Спорт-Экспресс 14:25
Общество
В Москве задерживают пикетчиков в поддержку журналистки Милы Земцовой
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Дождь 13:32
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В интервью Fox News, в ходе обсуждения возможного переименования баз, господин Трамп заявил: «Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, прекрасные мировые войны, которые были свирепыми и ужасными, и мы выиграли их из Форт-Брэгга».
Коммерсантъ 14:58
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Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
По мнению экс-судьи Игоря Федотова, в 29-ом туре РПЛ, в котором встречались футбольные клубы «Локомотив» и ЦСКА, главный судья допустил критическую ошибку.
CT news 10:21
Общество
В Минпросвящения РФ выступили против оценки педагогов по результатам ЕГЭ
ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM "Педагог не может быть виноват (в том, что выпускник не сдал ЕГЭ по данному предмету )", — заявил он.
REGNUM 05:46
Армия и оружие
Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост
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Общество
Гинцбург рассказал, кого нужно прививать от COVID-19 в первую очередь
Кроме людей из группы риска по коронавирусу, необходимо прививать учителей и представителей профессий, которые работают в замкнутых коллективах.
Российская газета 02:50
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Гаджеты
Xiaomi готовит доступный флагман за 300 долларов
Думаю, многие помнят те времена, когда компания Xiaomi только набирала популярность и выпускала флагманские смартфоны с ценником на уровне примерно 300 долларов (две тысячи юаней).
Srnsk 14:05
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Газизов рассказал, какой будет работа «Спартака» на трансферном рынке
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что в следующее трансферное окно клуб сделает одно-два точечных приобретения.
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В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома
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Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме
Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
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Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
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Ключевая фигура скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который подозревается в манипуляциях на бирже, скрывается от правосудия в Белоруссии.
Коммерсантъ 09:45
Автоспорт
Албон избежал штрафа и сохранил пятое место на Гран-при Венгрии
Стюарды Гран-при Венгрии Формулы-1 приняли решение не штрафовать таиландского гонщика «Ред Булл» Александера Албона за действия его механиков на стартовой решётке перед гонкой.
Чемпионат 14:20
Автоспорт
Команда «Формулы-1» Renault вновь подала протест против Racing Point
Второй протест против автомобилей Racing Point после Гран-при Венгрии подала команда Renault, 19 июля сообщает официальный сайт «Формулы-1».
ИА Красная Весна 14:34
Наука
Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые
RuNews24.ru вчера в 08:25
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NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 17 июля в 02:11