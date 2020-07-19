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В результате тектонического разлома, который произойдет через 5–10 млн лет в Восточной Африке, на планете появится новый океан. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на ученых из США и Великобритании.В источнике
Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим.
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