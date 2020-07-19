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РБК
РБК

Ученые предсказали образование нового океана после раскола Африки

В результате тектонического разлома, который произойдет через 5–10 млн лет в Восточной Африке, на планете появится новый океан. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на ученых из США и Великобритании.В источнике
Кристофер Мурамериканский писатель
Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим.
Подробнее о событии
РБК

Ученые предсказали образование нового океана после раскола Африки

РБК04:23
РИА Новости

Ученые предсказали образование нового океана из-за раскола Африки

РИА Новости01:44
Популярная механика

Через 10 миллионов лет в Африке появится новый океан

Популярная механика02:21
Взгляд.ру

Ученые предсказали появление на Земле нового океана

Взгляд.ру02:41
Суть событий

Африка раскалывается на две части с образованием нового океана

Суть событий17 июля в 15:07
ТАСС Наука

Ученые заявили, что через 5-10 млн лет в Эфиопии может образоваться новый океан

ТАСС Наука 06:56
News.ru

Учёные рассказали о последствиях образования нового океана для Африки

News.ru07:59

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском06:16
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Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС, сообщения о резком запахе стали поступать от нижегородцев около 16:00 по Москве как из заречной части города - с улицы Марата (Канавинский район), из микрорайона Мещерское озеро, так и из нагорной - Нижегородского и Советского районов.
Интерфакс10:10
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Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru05:07

Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости08:29
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Трамп о протестах: «Мы пытаемся помочь Портленду»

Напомним, 18 июля губернатор американского штата Орегон Кейт Браун на своей странице в Twitter сообщила, что аресты участников беспорядков в городе Портленд, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, должны прекратить федеральные власти.
REGNUM09:56