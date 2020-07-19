Наука
РБКУченые предсказали образование нового океана после раскола Африки
В результате тектонического разлома, который произойдет через 5–10 млн лет в Восточной Африке, на планете появится новый океан. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на ученых из США и Великобритании.
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Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим.
— Кристофер Мур, американский писательРИА Новости 01:44
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Экономика
S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ 17 июля в 16:50
Общество
Минюст предложил обязать НКО отчитываться о собранных пожертвованиях
Министерство юстиции разработало проект приказа, согласно которому некоммерческие организации (НКО) должны публиковать отчеты о том, как они используют собранные пожертвования.
РБК 05:53
Шоу-бизнес
Максим Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией
Максим Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией, который ей не понравился. Однако сделал он это в ироничном стиле.
Актуальные Новости 01:59
Происшествия
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане
Российская газета 05:43
Здоровье
Астраханский Минздрав дал комментарий по COVID-19
Именно поэтому в Астраханской области сравнительно небольшая смертность от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального профильного ведомства.
Астрахань.Ру 01:50
Политика
СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»
Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК 04:31
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Вести.Ru 17 июля в 05:24
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Общество
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России
Пенсионный фонд России озвучил перечень малоизвестных льгот для граждан РФ. Большинство из них пользуются лишь частью субсидий и госвыплат.
Live24 03:55
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Здоровье
Глава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19
Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, а достигнутые успехи нужно закреплять вакцинацией населения, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Российская газета 02:32
Происшествия
Протестующие в США подожгли здание полицейского профсоюза
Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленд ворвались в здание ассоциации полиции и устроили пожар.
Lenta.ru 03:40
Авто
В Германии могут начать мелкосерийную сборку LADA 4x4
Производство планируют организовать в немецком городе Магдебург.
CarsWeek.ru 04:03
Общество
Выявлен новый ранний симптом коронавируса COVID-19
Gazeta.SPb 17 июля в 15:11
Происшествия
В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter
Российская газета 17 июля в 23:05
Экономика
«Россию ждет „черный август“»: что стоит за распродажей золота
Распродажа золота Россией свидетельствует о том, что Фонд национального благосостояния «полупуст», а граждан ждет «черный август» с деноминацией и девальвацией рубля.
Рамблер 05:39
Политика
Премьер Чехии допустил отсутствие итогового соглашения на саммите ЕС
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, представляющий страну на проходящем в воскресенье внеплановом саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе, заявил, что не исключает возможности, что его участникам не удастся достичь соглашения.
Известия 06:13
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Напомним, аналогичная проблема стала причиной отзыва в начале лета более 47 тысяч Hyundai Elantra, произведенных в 2005-2011 годах.
Новые автомобили 04:17
Армия и оружие
Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана
"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:34
Единоборства
Чемпиону UFC Яну подарили автомобиль в Екатеринбурге
Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петру Яну подарили автомобиль в честь завоевания титула.
ТАСС Спорт 17 июля в 08:45
Футбол
«Милан» разгромил «Болонью» в матче чемпионата Италии по футболу
"Милан" дома со счетом 5:1 обыграл "Болонью" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС Спорт вчера в 17:48
Наука
Главный признак осложнений от коронавируса SARS CoV-2 определен
Главный признак осложнений от коронавируса SARS CoV-2 определен. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:33
Армия и оружие
О тульском НПО «Сплав» расскажут в программе «Военная приемка»
На этой неделе программа «Военная приемка» расскажет об «Урагане», «Смерче», «Граде», «Торнадо».
Тульские новости вчера в 23:17
Космос
Crew Dragon покинет МКС 1 августа
Корабль SpaceX с двумя астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Хёрли вернётся на Землю после исторической миссии 2 августа.
Говорит Москва вчера в 04:29