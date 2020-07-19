Наука

РБКРБКУченые предсказали образование нового океана после раскола Африки

В результате тектонического разлома, который произойдет через 5–10 млн лет в Восточной Африке, на планете появится новый океан. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на ученых из США и Великобритании.
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Кристофер Мур
Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим.
— Кристофер Мур, американский писательРИА Новости 01:44

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