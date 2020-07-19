Наука
РБКУченые предсказали образование нового океана после раскола Африки
В результате тектонического разлома, который произойдет через 5–10 млн лет в Восточной Африке, на планете появится новый океан. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на ученых из США и Великобритании.
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Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим.
— Кристофер Мур, американский писательРИА Новости 01:44
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Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 40 может быть выпущен в двух версиях
Ожидается, что Huawei Mate 40 на платформе Kirin 1020 пойдет на китайский рынок, а в остальных странах смартфон будут реализовывать с процессором MediaTek.
Evo-rus.com 02:35
Шоу-бизнес
Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом
NewInform 17 июля в 13:27
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском вчера в 04:49
Футбол
«Спартак» отправился на матч с «Зенитом»
В кубковом полуфинале красно-белым не помогут Понсе и Зобнин. В субботу московский "Спартак" отправился в Санкт-Петербург.
Inc-news.ru вчера в 13:00
Происшествия
Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте
Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте.
REGNUM 04:55
Политика
The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в «Фуд Сити»
Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити", никаких проблем нет, фуры с товарами заехали на рынок, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИА Новости 05:36
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл
Пол Маккартни и Ринго Старр представят песню A Beautiful Night в новой интерпретации.
Подмосковье Сегодня 17 июля в 19:05
Космос
День 16 июля в истории
16 июля с космодрома Байконура была запущена ракета УР-500 в двухступенчатом варианте с научной космической станцией «Протон-1», название которой впоследствии закрепилось и за ракетой-носителем.
Парламентская газета 15 июля в 18:00
Общество
За сутки в Саратовской области выявлено 97 случаев коронавируса
Сегодня, 19 июля в Саратовской области выявлены новые случаи инфицирования коронавирусом — за сутки диагноз подтвердился у 97 человек, в том числе у одного ребёнка (возраст до 14 лет).
Саратов.Экспресс 03:28
Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском вчера в 15:26
Шоу-бизнес
Народному артисту Василию Ливанову исполнилось 85 лет
Авторадио 05:23
Спорт
Глава РУСАДА Ганус опасается инсценировки своего самоубийства
Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус объяснил сообщения, которые он написал в своем «Твиттере».
Bookmaker-ratings.ru 04:46
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Общество
Против требовавших отставки Нетаньяху демонстрантов применили водометы
В Израиле состоялись массовые антиправительственные демонстрации, участники потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаньяху уйти в отставку, сообщила полиция.
Взгляд.ру вчера в 22:29
Единоборства
Ибрагимов нокаутом на 45-й секунде проиграл Долидзе на турнире UFC
На 45-й секунде первого раунда Долидзе нанёс по лицу противника мощный удар коленом, от которого тот не смог оправиться.
Metaratings 01:39
Общество
На въезде в Зеленоградск снова образовался крупный затор
Фото: Андрей Кириллов, vk.com / avt39 В воскресенье, 19 июля, на въезде в Зеленоградск снова образовался крупный затор.
Новый Калининград.Ru 04:29
Общество
На юге Сахалина сегодня не ожидается осадков
Специалисты гидрометеорологического центра Южно-Сахалинска сообщили о том, что в южной части Сахалина не ожидается никаких осадков.
Discover24 04:13
Общество
Врачи назвали неподходящую для вакцинации от коронавируса группу людей
Вакцина от COVID-19 подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы.
Вести Воронеж вчера в 08:28
Общество
В Москве выявили 591 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 591, Свердловской области - 245, Ханты-Мансийском автономном округе - 237, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:51
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о ее алкоголизме
Территория новостей 03:12
Политика
Трамп решил пока отказаться от очных предвыборных митингов
Вашингтон, 19 июля 2020, 02:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп решил отказаться от проведения очных митингов и заменить их телеконференциями в связи с пандемией коронавирусной инфекции, передает телеканал CNN.
REGNUM вчера в 19:45
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Финансы
Доходность по вкладам в России может упасть до 2-3% к концу года
Ставки по банковским вкладам могут упасть до 2-3% в этом году, если Банк России продолжит снижать ключевую ставку, рассказал "Газете.Ru" руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.
Газета.Ru 16 июля в 12:28
Общество
Три уральских региона стали лидерами по ожирению населения
Самое большое количество больных ожирением в России зафиксировано в Алтайском крае — 5539,4 случая на 100 тыс. жителей.
REGNUM 00:52
Общество
В Пензенской области выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом
Шесть детей оказались среди 37 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных в регионе приблизилось к 6 тысячам, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 05:44
Общество
Кинологи назвали самые популярные клички для собак в России
РБК вчера в 22:26
Общество
На пикетах в Москве и Петербурге задержали противников закона об ЛГБТ
В Санкт-Петербурге задержали девятерых противников внесения в Семейный кодекс поправок около станции метрополитена «Гостиный двор».
RuNews24.ru вчера в 09:47