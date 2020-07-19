Наука

РБКРБКУченые предсказали образование нового океана после раскола Африки

В результате тектонического разлома, который произойдет через 5–10 млн лет в Восточной Африке, на планете появится новый океан. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на ученых из США и Великобритании.
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Кристофер Мур
Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим.
— Кристофер Мур, американский писательРИА Новости 01:44

Подробнее о событии

Ученые предсказали появление на Земле нового океана

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Через 10 миллионов лет в Африке появится новый океан

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Ожидается, что Huawei Mate 40 на платформе Kirin 1020 пойдет на китайский рынок, а в остальных странах смартфон будут реализовывать с процессором MediaTek.
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Общество

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В кубковом полуфинале красно-белым не помогут Понсе и Зобнин. В субботу московский "Спартак" отправился в Санкт-Петербург.
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Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте

Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте.
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Политика

The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в «Фуд Сити»

Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити", никаких проблем нет, фуры с товарами заехали на рынок, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
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Музыка

Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл

Пол Маккартни и Ринго Старр представят песню A Beautiful Night в новой интерпретации.
Подмосковье Сегодня 17 июля в 19:05
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Космос

День 16 июля в истории

16 июля с космодрома Байконура была запущена ракета УР-500 в двухступенчатом варианте с научной космической станцией «Протон-1», название которой впоследствии закрепилось и за ракетой-носителем.
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Общество

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Сегодня, 19 июля в Саратовской области выявлены новые случаи инфицирования коронавирусом — за сутки диагноз подтвердился у 97 человек, в том числе у одного ребёнка (возраст до 14 лет).
Саратов.Экспресс 03:28
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Политика

Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
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Шоу-бизнес

Народному артисту Василию Ливанову исполнилось 85 лет

Авторадио 05:23
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Спорт

Глава РУСАДА Ганус опасается инсценировки своего самоубийства

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус объяснил сообщения, которые он написал в своем «Твиттере».
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Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
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Общество

Против требовавших отставки Нетаньяху демонстрантов применили водометы

В Израиле состоялись массовые антиправительственные демонстрации, участники потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаньяху уйти в отставку, сообщила полиция.
Взгляд.ру вчера в 22:29
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Происшествия

Муж дважды намеренно сбил супругу на автомобиле в Подмосковье

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Ибрагимов нокаутом на 45-й секунде проиграл Долидзе на турнире UFC

На 45-й секунде первого раунда Долидзе нанёс по лицу противника мощный удар коленом, от которого тот не смог оправиться.
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Общество

На въезде в Зеленоградск снова образовался крупный затор

Фото: Андрей Кириллов, vk.com / avt39 В воскресенье, 19 июля, на въезде в Зеленоградск снова образовался крупный затор.
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Происшествия

В Подмосковье в лесу нашли тело женщины в чемодане

РБК 05:26
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Общество

На юге Сахалина сегодня не ожидается осадков

Специалисты гидрометеорологического центра Южно-Сахалинска сообщили о том, что в южной части Сахалина не ожидается никаких осадков.
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Общество

Врачи назвали неподходящую для вакцинации от коронавируса группу людей

Вакцина от COVID-19 подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы.
Вести Воронеж вчера в 08:28
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Общество

В Москве выявили 591 новый случай заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 591, Свердловской области - 245, Ханты-Мансийском автономном округе - 237, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:51
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о ее алкоголизме

Территория новостей 03:12
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Политика

Трамп решил пока отказаться от очных предвыборных митингов

Вашингтон, 19 июля 2020, 02:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп решил отказаться от проведения очных митингов и заменить их телеконференциями в связи с пандемией коронавирусной инфекции, передает телеканал CNN.
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Шоу-бизнес

Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
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Финансы

Доходность по вкладам в России может упасть до 2-3% к концу года

Ставки по банковским вкладам могут упасть до 2-3% в этом году, если Банк России продолжит снижать ключевую ставку, рассказал "Газете.Ru" руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.
Газета.Ru 16 июля в 12:28
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Три уральских региона стали лидерами по ожирению населения

Самое большое количество больных ожирением в России зафиксировано в Алтайском крае — 5539,4 случая на 100 тыс. жителей.
REGNUM 00:52
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Общество

В Пензенской области выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом

Шесть детей оказались среди 37 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных в регионе приблизилось к 6 тысячам, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 05:44
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Общество

Кинологи назвали самые популярные клички для собак в России

РБК вчера в 22:26
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Общество

На пикетах в Москве и Петербурге задержали противников закона об ЛГБТ

В Санкт-Петербурге задержали девятерых противников внесения в Семейный кодекс поправок около станции метрополитена «Гостиный двор».
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