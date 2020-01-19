Наука

РИА НовостиРИА НовостиУченые заявили об опасности рыбных палочек и «сурими»

Рыбные палочки и искусственное крабовое мясо "сурими" являются источником сильнейшего загрязнения атмосферы. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в США. Исследователи проанализировали процесс производства этих продуктов.
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Опасность рыбных палочек объяснили в США

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