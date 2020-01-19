Наука
РИА НовостиУченые заявили об опасности рыбных палочек и «сурими»
Рыбные палочки и искусственное крабовое мясо "сурими" являются источником сильнейшего загрязнения атмосферы. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в США. Исследователи проанализировали процесс производства этих продуктов.
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Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»
Происшествия
В Москве спасатели оказали помощь женщине при крещенских купаниях
В Москве во время крещенских купаний на Святом озере одной из женщин понадобилась помощь спасателей.
Общество
Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов
Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев, выступая на мероприятиях по случаю Дня российской печати, заявил, что работников СМИ, выставляющих власть в нелицеприятном контексте, необходимо "мочить".
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Общество
Синоптики прогнозируют резкое похолодание в центральной России
На следующих выходных метеорологи обещают жителям центральных и северо-западных регионов страны резкое похолодание.
Политика
Польша заявила о своих правах на часть произведений искусства в России
Дипломаты утверждают, что специальные подразделения НКВД похитили ценные произведения культуры Польши, многие из которых до сих пор находятся в России.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Политика
В Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
Технологии
Платформа Steam получит официальную поддержку в Chrome OS
Стоит отметить, что в настоящее время клиент Steam можно запустить на Chrome OS, однако официальной поддержки и оптимизации производительности нет, что делает взаимодействие пользователей Chromebook с сервисом крайне некомфортным.
Общество
Дуров 14 часов давал показания в суде США о Telegram
Политика
Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
Общество
Соловьев раскритиковал Водонаеву за обвинения в адрес Скабеевой
Владимир Соловьев раскритиковал модель Алену Водонаеву, которая обвинила телеведущую Ольгу Скабееву в "пропаганде агрессии и невежества".
Политика
Трамп категорически отвергает все обвинения по импичменту
Американский лидер Дональд Трамп категорически отрицает выдвинутые против него обвинения в обеих статьях импичмента, передает РИА "Новости" со ссылкой на распространенный Белым домом официальный ответ стороны защиты на предписание явиться на процесс в верхнюю палату американского законодательного органа.
Экономика
Приток иностранцев в госдолг РФ побил рекорд 2012 года
В 2018 году нерезиденты избавлялись от российских суверенных облигаций: отток составил 5,3 млрд долларов.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Армия и оружие
Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию
Происшествия
Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»
Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко умер 19 января в Минске. Об этом сообщил бывший продюсер коллектива Евгений Колмыков.
Здоровье
Нарколог Владимир Нужный рассказывает, как отличить алкоголика от простого любителя выпить
Врач-нарколог, доктор медицинских наук, профессор Владимир Нужный рассказывает о тонкой грани между алкоголиком и простым любителем пропустить стаканчик.
Гаджеты
СМИ узнали об отключении функции отслеживания местоположения в iPhone
В начале декабря исследователь в области кибербезопасности Брайан Кребс рассказал, что iPhone 11 и iPhone 11 Pro, работающие на iOS 13.2.3, имеют GPS-модули, которые собирают информацию о местоположении пользователя даже тогда, когда функция отслеживания геолокации отключена.
Авто
Обнародована дата премьеры нового кроссовера Toyota TJ Cruiser
Компания Toyota определилась с датой премьеры нового кроссовера, построенного на базе концепта TJ Cruiser.
Общество
Названы самые популярные российские лечебные курорты
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерске Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Шоу-бизнес
Стало известно, как дочь Петросяна относится к Степаненко
Общество
Умер основатель группы компаний Lotte Син Гёк Хо
Основатель и почетный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гёк Хо в воскресенье умер в возрасте 97 лет после продолжительной болезни.