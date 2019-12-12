Общество

Газета.RuГазета.RuУченые предупредили об опасности дневного сна

Дневной сон повышает риск инсульта, узнали китайские ученые.
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Ранее на сайте EurekAlert
! сообщалось об исследовании китайских ученых из Университета науки и технологий в Ухане, которые пришли к выводу, что у людей, спящих днем или девять и более часов, повышен риск инсульта.
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Ученые из Китая объяснили, почему дневной сон может быть смертельно опасным

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