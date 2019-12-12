Общество
Газета.RuУченые предупредили об опасности дневного сна
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с чего всё началось
Ранее на сайте EurekAlert! сообщалось об исследовании китайских ученых из Университета науки и технологий в Ухане, которые пришли к выводу, что у людей, спящих днем или девять и более часов, повышен риск инсульта.РИА Новости03:31
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Общество
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Общество
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Назначена дата премьеры новой «Матрицы»
Премьера назначена на 21 мая 2021 года. Режиссером четвертой части «Матрицы» выступила Лана Вачовски. Главную роль Нео исполнит Киану Ривз.
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Областные власти поддались общероссийскому тренду и официально объявили 31 декабря выходным днем в этом году.
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Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
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Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе
Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
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«Омсктрансмаш» выполнил масштабный государственный оборонный заказ по поставке модернизированных танков Т-80БВМ.
Политика
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По его данным, Путин проедет на поезде по железной дороге на Крымском мосту 23 декабря.
Авто
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«МегаФон» запустил голосового робота для бизнеса
В июне МТС запустила роботов-специалистов клиентского сервиса с использованием технологии искусственного интеллекта.
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Известно, что в среднем россияне стали проводить на ресурсе 8 минут 35 секунд — это на 47 секунд дольше, чем в 2018 году.
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал политизированным решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта.
Общество
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