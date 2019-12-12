с чего всё началось

Экономика Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.

Авто Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.

Общество В Москве прощаются с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".

Общество В Приморье частично затонула подлодка Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.

Кино Назначена дата премьеры новой «Матрицы» Премьера назначена на 21 мая 2021 года. Режиссером четвертой части «Матрицы» выступила Лана Вачовски. Главную роль Нео исполнит Киану Ривз.

Экономика Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.

Шоу-бизнес Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.

Автоспорт Слухи: Liberty обращалась к Red Bull по поводу Алонсо Алонсо отверг обвинения в эгоцентризме Также Марко признал, что Red Bull рискует потерять своего лидера Макса Ферстаппена, если не обеспечит его конкурентоспособной техникой в будущем году.

Наука ИИ DeepMind учится предсказывать будущее по прошлому Созданный усилиями команды ученых DeepMind и Университета Торонто Dreamer изучает скрытую динамику модели и предсказывает, каким будет вознаграждение исходя из действий и наблюдений ее динамики в прошлом.

Общество Стали известны предпочтения россиян в порно в 2019 году Известно, что в среднем россияне стали проводить на ресурсе 8 минут 35 секунд — это на 47 секунд дольше, чем в 2018 году.

Биатлон Глава СБР назвал политизированным решение WADA по России Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал политизированным решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта.