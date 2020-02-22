Общество

Lenta.ruLenta.ruУченые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад ученых из тропического ботанического сада при Китайской академии наук.
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с чего всё началось

Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок

Специалисты проанализировали находящиеся в базе данных GISAID EpiFlu геномные данные 93 образцов нового типа коронавируса, собранные в 12 странах на четырех континентах (которые были внесены в базу до 12 февраля), а также источники заражения и пути распространения.
РИА Новости11:31

Подробнее о событии

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Lenta.ru13:32

Источником коронавируса был не рынок морепродуктов – Китайская академия наук

ЭКД10:18

Китайские ученые узнали о существовании коронавируса с начала декабря

РБК13:29

Коронавирус попал на уханьский рынок извне, установили ученые

Московский Комсомолец11:57

Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок

РИА Новости11:31

Ученые нашли новый источник распространения коронавируса

Москва 2411:22

Ученые заявили, что коронавирус попал на рынок Уханя из другого места

Газета.Ru13:31
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Кино

Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме режиссера «Игры на понижение»

Piter.tv вчера в 08:09
Здоровье

В Челябинске до ста процентов увеличат целевой набор в ординатуру

В ординатуре по самым дефицитным направлениям целевое обучение составит 100 процентов.
Вечерний Челябинск 20 февраля в 05:20
Общество

Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия карантина

Напомним, что 20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев.
Евразия Daily вчера в 23:11
Общество

В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:10
Общество

Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»

Lenta.ru вчера в 23:54
Хоккей

Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось преодолеть эту отметку.
Российская газета 15:39
Общество

Россиян хотят штрафовать за борщевик

Совет Федерации направил в министерство юстиции РФ предложения к новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 07:52
Политика

США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости 15:58
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались, 18 264 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
РИА Новости 20 февраля в 20:41
Общество

В Дании умер создатель LEGO-фигурки человека

Создатель знаменитой LEGO-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен скончался в возрасте 78 лет в Дании.
RT на русском 21:09
Здоровье

Россиянам разрешили пить энергетики

Энергетические напитки не навредят человеку, если только он не страдает острыми и хроническими болезнями.
ToDay News Ufa 20 февраля в 01:54
Авто

В РФ падают продажи автомобилей в возрасте от 3 до 7 лет

Немного сократилась и реализация легковых автомобилей, пребывающих в возрасте от 10 лет и старше – на 1% до 2 млн 922 тыс. единиц.
Автостат 00:00
Армия и оружие

Эрдоган назвал ситуацию в Идлибе войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию в сирийской провинции Идлиб войной.
Piter.tv вчера в 09:16
Футбол

«Газпром» перечислил «Томи» еще 660 миллионов рублей

Местные СМИ уже подсчитали, что за последние годы ФК "Томь" получил уже более 2,5 миллиардов рублей помощи от "Газпрома".
Байкал24 19 февраля в 23:00
Музыка

Полина Гагарина на шоу «Голос. Дети» назвала юную сибирячку «зверюгой»

RuNews24.ru 10:19
Гаджеты

HTC показала новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos

Все новые модели оснащены одинаковым корпусом и дисплеем с разрешением 2880х1700 пикселей, но за счет сменных лицевых панелей пользователь может модернизировать свой шлем.
Astera вчера в 12:25
Происшествия

В Ростовской области два человека погибли при взрыве газа в жилом доме

Экстренные службы уточнили, что взрыв газа с последующим горением произошёл в трёхэтажном жилом доме в переулке Павлова, 84/108 в районе 11 утра.
News.ru 03:59
Общество

В США начнут действовать новые правила по выдаче грин-карт

С понедельника, 24 февраля, в США вступят в силу новые правила выдачи грин-карт, то есть разрешений на постоянное жительство в Соединенных Штатах Америки.
Газета.Ru 21:21
Кино

Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix

RuNews24.ru вчера в 08:40
Футбол

Месси назвал имена шести игроков, которыми интересуется его сын

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что его семилетний сын Тиаго регулярно говорит о шести футболистах, одним из которых является его давний соперник Криштиану Роналду.
Матч ТВ 19:40
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor 21:48
Наука

С ультрадисперсными частицами связали развитие опухолей в мозге

Ученые из Канады обнаружили, что большое количество ультрадисперсных частиц в воздухе повышает риск развития опухолей в головном мозге людей.
ToDay News Ufa вчера в 11:09
Происшествия

В Челябинске в массовой драке убили подростка

Газета.Ru 09:20
Общество

Трамп опубликовал «болливудское» видео с собой в главной роли

Известия 19:23
Экономика

Названы два сценария развития экономики из-за коронавируса

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, передает пресс-служба организации.
Lenta.ru 19:20
Общество

Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
RT на русском 19:56
Авто

Кроссовер Renault Arkana появится под брендом Samsung

У авто для Южной Кореи появится хромированная решётка радиатора, иные противотуманные фары и другой задний бампер.
REGNUM 20 февраля в 01:25
Космос

Рогозин заявил о поставках воронежским предприятием деталей для Boeing

Блокнот Воронеж вчера в 12:02
Гаджеты

В 2020 году сканеры для полупроводниковой литографии получат новые лазеры

В основе сканеров для полупроводниковой литографии лежат мощные источники излучения на базе лазеров.
3DNews 06:03
Политика

Трамп возмутился возвращением больных коронавирусом граждан США

Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа возмутило решение своих советников разрешить 14 гражданам страны с коронавирусом вернуться из Японии в США, сообщает 22 февраля Washington Post.
REGNUM 08:43
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