Общество
Lenta.ruУченые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад ученых из тропического ботанического сада при Китайской академии наук.
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