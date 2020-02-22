Общество

Lenta.ruLenta.ruУченые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад ученых из тропического ботанического сада при Китайской академии наук.
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