Общество

РИА НовостиРИА НовостиУченые проследили источник распространения коронавируса в Китае

Специалисты проанализировали находящиеся в базе данных GISAID EpiFlu геномные данные 93 образцов нового типа коронавируса, собранные в 12 странах на четырех континентах (которые были внесены в базу до 12 февраля), а также источники заражения и пути распространения.
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Ученые проследили источник коронавируса в Китае

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Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае

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Источником коронавируса был не рынок морепродуктов – Китайская академия наук

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Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
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Казалось бы, избыток на рынке и текущие сверхнизкие цены на сжиженный газ должны охладить пыл строителей новых заводов СПГ.
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В США объяснили ненужность России авианосцев

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