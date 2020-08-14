Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Ученые провели эксперимент по лечению коронавируса радиацией

Ученые из американского Института рака Университета Эмори применили методику на практике. 10 пациентов с коронавирусом подверглись лучевой терапии, а другие 10 проходили обычное лечение. Первая группа вылечилась за три дня, а вторая — за 12.В источнике
С чего всё началось
Известия

Облучить вирус: СOVID-19 предложили лечить радиацией

Ученые из Канады и США предложили лечить коронавирус с помощью радиотерапии. Практика показала, что низкие дозы рентгеновских лучей снижают смертность от пневмонии на 20%. В Америке уже опробовали эту методику на десяти пациентах с СOVID-19, получив обнадеживающие результаты.
Известия17:01
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Ученые о лечении COVID-19 облучением: Даже малые дозы провоцируют рак

РЕН ТВ21:41
URA.Ru

Пациентов с коронавирусом предложили облучить радиацией

URA.Ru17:21
РИА Новости

Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией

РИА Новости20:20
РБК

Ученые предложили лечить COVID-19 радиацией

РБК18:41
Lenta.ru

Ученые предложили новый способ лечения коронавируса

Lenta.ru18:07
Комсомольская правда

Больных с коронавирусом предложили лечить радиацией

Комсомольская правда20:24
Известия

Коронавирусную инфекцию предложили лечить радиацией

Известия17:30

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
611

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
2,2K

«Мегафон» запустил услугу «Мобильный ID»

На процесс регистрации или авторизации на сайтах с помощью «Мобильного ID» уходит несколько секунд – нужно всего лишь ввести свой номер телефона и подтвердить вход посредством push-уведомления.
Evo-rus.com12 августа в 07:32
8

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новостивчера в 04:27
133