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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Ученые провели эксперимент по лечению коронавируса радиацией

Ученые из американского Института рака Университета Эмори применили методику на практике. 10 пациентов с коронавирусом подверглись лучевой терапии, а другие 10 проходили обычное лечение. Первая группа вылечилась за три дня, а вторая — за 12.В источнике
С чего всё началось
Известия

Облучить вирус: СOVID-19 предложили лечить радиацией

Ученые из Канады и США предложили лечить коронавирус с помощью радиотерапии. Практика показала, что низкие дозы рентгеновских лучей снижают смертность от пневмонии на 20%. В Америке уже опробовали эту методику на десяти пациентах с СOVID-19, получив обнадеживающие результаты.
Известия17:01
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Ученые о лечении COVID-19 облучением: Даже малые дозы провоцируют рак

РЕН ТВ21:41
Комсомольская правда

Больных с коронавирусом предложили лечить радиацией

Комсомольская правда20:24
URA.Ru

Пациентов с коронавирусом предложили облучить радиацией

URA.Ru17:21
РБК

Ученые предложили лечить COVID-19 радиацией

РБК18:41
Lenta.ru

Ученые предложили новый способ лечения коронавируса

Lenta.ru18:07
РИА Новости

Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией

РИА Новости20:20
Известия

Коронавирусную инфекцию предложили лечить радиацией

Известия17:30

Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко
REGNUM23:16
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Получены доказательства существования океана под поверхностью Цереры

Космический аппарат Dawn, исследовавший карликовую планету Церера в 2015–2018 годах, собрал достаточно информации, чтобы убедительно доказать, что под поверхностью Цереры существует океан из соленой воды.
Полит.ру11 августа в 03:00
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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В Белоруссии милиционер на камеру присягнул на верность Тихановской

Белорусский милиционер Иван Колос записал открытое видеообращение, в котором назвал Светлану Тихановскую своим президентом и отказался от выполнения «преступных приказов» руководства.
Общественная служба новостейвчера в 19:14
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Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.
RT на русском21:58
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Украина готовится к «гиперпрыжку», чтобы технологически опередить РФ

Глава украинского Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин заявил, что Украина якобы способна поставить на место «вражескую Россию», которая уже демонстрирует признаки «технологической изнуренности».
Политика Сегоднявчера в 07:21
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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