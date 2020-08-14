Ученые провели эксперимент по лечению коронавируса радиацией
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Ученые провели эксперимент по лечению коронавируса радиацией
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Ученые из американского Института рака Университета Эмори применили методику на практике. 10 пациентов с коронавирусом подверглись лучевой терапии, а другие 10 проходили обычное лечение. Первая группа вылечилась за три дня, а вторая — за 12.В источнике
С чего всё началось
Облучить вирус: СOVID-19 предложили лечить радиацией
Ученые из Канады и США предложили лечить коронавирус с помощью радиотерапии. Практика показала, что низкие дозы рентгеновских лучей снижают смертность от пневмонии на 20%. В Америке уже опробовали эту методику на десяти пациентах с СOVID-19, получив обнадеживающие результаты.
Известия17:01
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