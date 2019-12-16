Наука
Вести.RuУченые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи
Международная группа археологов раскрыла тайну моаи – каменных истуканов на острове Пасхи. Ученые из США, Новой Зеландии и Чили изучили две монолитные статуи, установленные у вулкана Рано Рараку. Именно из этого вулкана брался материал для большинства моаи.
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Новое открытие меняет наши представления о знаменитых статуях острова Пасхи
Машины и Механизмывчера в 02:02
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Происшествия
Названа причина смерти сооснователя «Белых касок»
Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.
Происшествия
На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося
"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах", - сказала Волк.
Происшествия
Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал
Культура
Алла Пугачева отказалась выступать на «новогодних огоньках»
Певица Алла Пугачева отказалась участвовать в записи «новогодних огоньков» для телевидения.
Политика
Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права
Как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые президентом меры не означают ослабления центральной власти в вопросах обороны, внешней политики, национальной безопасности, соблюдения прав и свобод человека.
Экономика
Стоимость аренды помещения ТФОМС планируют снизить в два раза
Стоимость аренды помещения, в котором располагается территориальный фонд медицинского страхования Саратовской области, планируется снизить в 2 раза.
Экономика
Онлайн-кинотеатр Tvzavr получит 2 млрд рублей от нового владельца
Руслан Кафтанатий сообщил «Ведомостям», что стал единственным владельцем онлайн-кинотеатра Tvzavr.
Общество
Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
Наука
Бабочки-медведицы не боятся хищников
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником связи
Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником связи JCSAT 18/Kacific 1 с космодрома на мысе Канаверал.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Футбол
Неймар озвучил причину ухода из «Барселоны»
Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что уход из «Барселоны» не был связан с его желанием завоевать личные трофеи и выйти из тени Лионеля Месси.
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
Армия и оружие
В Сети опубликовали видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ
В Интернете опубликовали видео воздушной учебной дуэли двух российских МиГ-31БМ.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Наука
Веру людей в добро и зло связали с патогенами
Историческое распространение в культурном ареале патогенов связано с верой его жителей в сверхъестественные силы: сглаз, ведьм и дьявола.
Политика
Глава ЛНР раскритиковал децентрализацию Украины
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что проект децентрализации Украины, который был подан президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду, отдаляет Киев от мира на Донбассе.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд
Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года.
Армия и оружие
Боевики ИГ убили лидера арабского племени в Сирии
Экономика
Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до 2022 года.
Экономика
Goldman Sachs перестанет финансировать добычу нефти в Арктике и угля
Американский банк Goldman Sachs заявил, что он не будет больше финансировать проекты по добыче нефти в Арктике, а также по добыче энергетического угля.
Здоровье
Василий Голубев поручил проработать вопросы здравоохранения в Ростовской области
16 декабря Василий Голубев провел совещание, на котором обсуждалось выполнение федеральнойпрограммы «Здравоохранение» в Ростовской области.
Технологии
Платежи смартфоном добавят в систему переводов ЦБ
Национальная система платёжных карт (НСПК) планирует внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) технологии бесконтактной оплаты NFC.
Армия и оружие
Совместные учения России и Сирии начались в Средиземном море
Политика
МИД РФ отверг данные ООН о жестоком обращении ФСБ с гражданами Украины
МИД России отвергает выводы ООН о жестоком обращении с украинскими гражданами со стороны сотрудников ФСБ, сообщает сайт дипведомства.
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Игры
Microsoft показала консоль Xbox Series X
Приставка получила название Xbox Series X. Отмечается, что процессор новой консоли будет в 4 раза мощнее Xbox One X, в ней будет поддерживаться трассировка лучей, 8K (от 60 FPS до 120 FPS) Выход Xbox Series X намечен на конец 2020 года.
Политика
Шевченко назвал имя вероятного преемника Путина
Журналист уверен, что власти повторят схему 2008-2012 годов Известный российский журналист Максим Шевченко в интервью изданию "Царьград" ответил на вопрос, кого он считает будущим преемником президента России Владимира Путина.