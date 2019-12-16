Наука

Вести.RuВести.RuУченые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи

Международная группа археологов раскрыла тайну моаи – каменных истуканов на острове Пасхи. Ученые из США, Новой Зеландии и Чили изучили две монолитные статуи, установленные у вулкана Рано Рараку. Именно из этого вулкана брался материал для большинства моаи.
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Решена загадка каменных истуканов на острове Пасхи

Lenta.ruвчера в 01:11

Новое открытие меняет наши представления о знаменитых статуях острова Пасхи

Машины и Механизмывчера в 02:02

Группа археологов решила загадку каменных истуканов на острове Пасхи

Известиявчера в 19:20

Ученые раскрыли предназначение каменных истуканов на острове Пасхи

Planet Todayвчера в 03:42

Ученые разгадали загадку каменных истуканов на острове Пасхи

Live24вчера в 03:43

Ученые разгадали загадку каменных истуканов на острове Пасхи

Актуальные Новостивчера в 02:42

Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

РИА Новостивчера в 22:33
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Происшествия

Названа причина смерти сооснователя «Белых касок»

Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.
REGNUM вчера в 15:15
Происшествия

На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах", - сказала Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия

Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал

РИА Новости вчера в 20:52
Культура

Алла Пугачева отказалась выступать на «новогодних огоньках»

Певица Алла Пугачева отказалась участвовать в записи «новогодних огоньков» для телевидения.
Gazeta.SPb вчера в 11:09
Политика

Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права

Как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые президентом меры не означают ослабления центральной власти в вопросах обороны, внешней политики, национальной безопасности, соблюдения прав и свобод человека.
Ведомости вчера в 09:02
Экономика

Стоимость аренды помещения ТФОМС планируют снизить в два раза

Стоимость аренды помещения, в котором располагается территориальный фонд медицинского страхования Саратовской области, планируется снизить в 2 раза.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:21
Экономика

Онлайн-кинотеатр Tvzavr получит 2 млрд рублей от нового владельца

Руслан Кафтанатий сообщил «Ведомостям», что стал единственным владельцем онлайн-кинотеатра Tvzavr.
Ведомости вчера в 17:04
Общество

Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
Lenta.ru вчера в 22:01
Наука

Бабочки-медведицы не боятся хищников

Anonsens вчера в 13:02
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником связи

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником связи JCSAT 18/Kacific 1 с космодрома на мысе Канаверал.
Росбалт вчера в 21:02
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Футбол

Неймар озвучил причину ухода из «Барселоны»

Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что уход из «Барселоны» не был связан с его желанием завоевать личные трофеи и выйти из тени Лионеля Месси.
Матч ТВ вчера в 17:38
Кино

Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
StarHit.ru вчера в 04:30
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
Lenta.ru вчера в 20:01
Армия и оружие

В Сети опубликовали видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ

В Интернете опубликовали видео воздушной учебной дуэли двух российских МиГ-31БМ.
Комсомольская правда вчера в 06:12
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия 15 декабря в 15:32
Наука

Веру людей в добро и зло связали с патогенами

Историческое распространение в культурном ареале патогенов связано с верой его жителей в сверхъестественные силы: сглаз, ведьм и дьявола.
N+1 10 декабря в 19:02
Политика

Глава ЛНР раскритиковал децентрализацию Украины

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что проект децентрализации Украины, который был подан президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду, отдаляет Киев от мира на Донбассе.
Московский Комсомолец 01:18
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

REGNUM вчера в 13:57
Экономика

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года.
РБК вчера в 20:40
Армия и оружие

Боевики ИГ убили лидера арабского племени в Сирии

Политическая Экспертиза вчера в 16:52
Экономика

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до 2022 года.
Газета.Ru вчера в 10:53
Экономика

Goldman Sachs перестанет финансировать добычу нефти в Арктике и угля

Американский банк Goldman Sachs заявил, что он не будет больше финансировать проекты по добыче нефти в Арктике, а также по добыче энергетического угля.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Здоровье

Василий Голубев поручил проработать вопросы здравоохранения в Ростовской области

16 декабря Василий Голубев провел совещание, на котором обсуждалось выполнение федеральнойпрограммы «Здравоохранение» в Ростовской области.
Rostov gazeta вчера в 11:46
Технологии

Платежи смартфоном добавят в систему переводов ЦБ

Национальная система платёжных карт (НСПК) планирует внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) технологии бесконтактной оплаты NFC.
News.ru 00:06
Армия и оружие

Совместные учения России и Сирии начались в Средиземном море

Известия вчера в 22:13
Политика

МИД РФ отверг данные ООН о жестоком обращении ФСБ с гражданами Украины

МИД России отвергает выводы ООН о жестоком обращении с украинскими гражданами со стороны сотрудников ФСБ, сообщает сайт дипведомства.
Аргументы и Факты вчера в 16:35
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Lenta.ru вчера в 22:44
Игры

Microsoft показала консоль Xbox Series X

Приставка получила название Xbox Series X. Отмечается, что процессор новой консоли будет в 4 раза мощнее Xbox One X, в ней будет поддерживаться трассировка лучей, 8K (от 60 FPS до 120 FPS) Выход Xbox Series X намечен на конец 2020 года.
Матч ТВ 14 декабря в 03:46
Политика

Шевченко назвал имя вероятного преемника Путина

Журналист уверен, что власти повторят схему 2008-2012 годов Известный российский журналист Максим Шевченко в интервью изданию "Царьград" ответил на вопрос, кого он считает будущим преемником президента России Владимира Путина.
АМИТЕЛ вчера в 11:55
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Остров Пасхи
Остров
Остров в юго-восточной части Тихого океана, территория Чили. Местное название острова - Рапануи, или Рапа-Нуи. Площадь - 163,6 км².
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