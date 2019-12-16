Наука
РИА НовостиУченые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте Phys.org.
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Новое открытие меняет наши представления о знаменитых статуях острова Пасхи
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В Коми стало меньше точек продажи алкоголя
Фото Виктора Бобыря На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 17 декабря заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Ольга Бабина рассказала, что сегодня в республике действует 626 лицензий на розничную продажу алкоголя.
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Происшествия
В Киеве двое полицейских пострадали при столкновениях у здания Рады
В киевской полиции сообщили, что два ее сотрудника пострадали в результате столкновений с протестующими около Верховной рады, полицейских пришлось госпитализировать.
Авто
Автомобили Volvo в России подорожают из-за утильсбора
Volvo официально объявила об изменений цен на модельный ряд в России из-за утильсбора.
Происшествия
В Оренбуржье пенсионер нашел инкассаторскую сумку с миллионом рублей
Пожилой сельский житель в Оренбургской области обнаружил на дороге инкассаторскую сумку, в которой находился миллион рублей, и отнес в полицию, финансовая организация, которая чуть не лишилась крупной суммы, намерена вознаградить пенсионера, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону.
Политика
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Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
Экономика
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ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
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Уголовное дело возбудили против главы фракции «Единая Россия» в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве знакомого в состоянии алкогольного опьянения.
Футбол
Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Здоровье
Володин раскритиковал рассказы о зарплатах врачей 70-80 тысяч
Володин спросил присутствующих, какая средняя зарплата врачей в Костромской или Ивановской областях, и сказал что "нет и близко" 60-70 тыс. Так он прокомментировал выступление министра здравоохранения В. Скворцовой на заседании Госдумы.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Политика
Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу.
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Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»
Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов.
Происшествия
В Москве эвакуировали десять судов из-за сообщений о минировании
Десять столичных районных судов в понедельник эвакуировали из-за поступивших сообщений о "минировании", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Культура
Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Другие источники в СМИ сообщают, что фильм все-таки собрал приличную сумму в прокате — около 30 миллионов рублей.
Политика
Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни
Бывший президент и премьер-министр Пакистана Первез Мушарраф приговорен к смертной казни, сообщает агентство Reuters.