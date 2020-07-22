Общество

ИзвестияИзвестияУченые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте

Египетские ученые узнали, что стало причиной смерти женщины, чью «кричащую мумию» обнаружили в королевской усыпальнице в Дейр-эль-Бахари, пишет Ahram Online. Ученые провели компьютерную томографию мумии и выяснили, что египетская принцесса скончалась внезапно.
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Тайна смерти «кричащей мумии», найденной в Египте, была раскрыта учеными спустя век

Комсомольская правда02:29

Ученые разгадали тайну смерти «кричащей мумии» из Египта

Народные новости01:35

Ученые раскрыли тайну смерти «кричащей мумии» из Египта

РИА Новостивчера в 23:19

Ученые выяснили причину смерти египетской «кричащей женщины»

NewInform00:22

Ученые объяснили позу мумии «кричащей женщины» в Египте

iReactor00:24

Археологи раскрыли тайну смерти «кричащей мумии»

РЕН ТВ18 июля в 19:33

Компьютерная томография раскрыла историю «мумии кричащей женщины»

Planet Today18 июля в 18:57
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Культура

Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом

АБН вчера в 17:18
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Происшествия

Захвативший заложников в Луцке террорист задержан

В городе Луцк Волынской области на западе Украины полиция задержала 44-летнего Максима Кривоша, который утром 21 июля захватил в заложники пассажиров рейсового автобуса.
Газета.Ru вчера в 16:45
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Политика

Бизнес ФРГ предупредил США о контрмерах из-за «Северного потока»

Восточный комитет немецкой экономики готовит предложения по ответным мерам в связи с угрозой введения новых санкций США против российского газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 22:14
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Политика

Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора

В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Примечания вчера в 11:01
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Армия и оружие

ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции

Вашингтон, 21 июля 2020, 18:19 — REGNUM ВВС США официально выкупили восемь истребителей пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2», выпущенных корпорацией Lockheed Martin для Турции, сообщает 21 июля Defense News.
REGNUM вчера в 11:19
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Общество

Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости вчера в 09:39
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Происшествия

Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14

Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан.
Известия 00:22
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Общество

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
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Общество

Якутского шамана Габышева выпустили из психбольницы

«После психолого-психиатрической экспертизы и заседания 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера, Александр Габышев выписан», — цитирует ТАСС правозащитника Габышева Алексея Прянишникова.
REGNUM 02:18
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Энергетика

Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются из-за публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном скачке запасов сырья в США на прошлой неделе.
Взгляд.ру 01:29
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Политика

Times: Лондон предоставит спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем

Правительство Великобритании намерено предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем в новом законодательстве, которое оно готовится принять после опубликованного во вторник доклада комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства.
ТАСС 02:19
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
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Экономика

Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

Первыми новый сервис подключили банк «Русский стандарт» (один из крупных эквайеров) и сеть кафе «Хлеб насущный», который будет предоставлять скидки для держателей премиальных карт Visa.
РБК 02:00
Футбол

«Спартак» обратился в РФС с жалобой на судейство в матчах

Московский «Спартак» направил открытое письмо в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой к главе департамента судейства Виктору Кашшаи прокомментировать спорные моменты матчей.
МИР 24 вчера в 16:01
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Экономика

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%. Таким образом Сбербанк стал единственным владельцем сервиса.
РБК 00:36
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Политика

Соловьев назвал ошибкой решение Зеленского по ситуации в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который захватил заложников в Луцке.
Телеканал 360° 00:33
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Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
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Политика

В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией

«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.
Известия вчера в 22:34
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под маркой Lada

Сегодня полноценный владелец модели Niva – АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж LADA Niva, практически не отличающейся от версии, которая продавалась под американским брендом.
Tvoe-avto.com вчера в 12:03
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Общество

Зиничев доложил Путину о паводке в Свердловской области

Interfax-Russia.ru - Глава МЧС РФ Евгений Зиничев доложил президенту РФ о подтоплении в Свердловской области и вылетел на место происшествия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс - Россия вчера в 05:49
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Киберспорт

Rocket League станет бесплатной — игру нельзя будет получить в Steam

Бесплатная версия будет недоступна на платформе Steam и станет эксклюзивом Epic Games Store.
CyberSport.ru вчера в 13:45
Общество

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости вчера в 04:30
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Культура

Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин

В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
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Происшествия

В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка

Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета вчера в 04:09
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Общество

Открытие ресторанов и ТЦ в Петербурге запланировано на 27 июля

Администрация Северной столицы решила, что необходимо срочно урегулировать вопрос открытия ТЦ и заведений общественного питания с Роспотребнадзором.
iReactor вчера в 06:06
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Происшествия

Суд вынес приговор сбившему в Новосибирске журналиста ВГТРК водителю

РБК 02:18
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Единоборства

Гаджиев назвал фаворита боя Емельяненко и Исмаилова

Известный российский промоутер, глава организации Fight Nights Global Камил Гаджиев (на фото), поделился мнением о предстоящем поединке россиян Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.
Sport.ru вчера в 11:40
Общество

Полёты из Новосибирска за границу могут разрешить с 1 августа

Росавиация планирует восстановить авиасообщение с другими странами 1 августа.
Новосибирские новости вчера в 00:07
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Общество

В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили в Алтайском крае, такие изменения внес в указ о мерах по предупреждению распространения COVID-19 губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 01:13
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Общество

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
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