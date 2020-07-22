Ученые раскрыли тайну смерти «кричащей мумии» из Египта
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"Мумию кричащей женщины" обнаружили в 1881 году близ города Луксор в усыпальнице среди 40 мумий членов царской династии. Личность женщины все еще вызывает споры среди ученых.В источнике
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Тайна смерти «кричащей мумии», найденной в Египте, была раскрыта учеными спустя век
Комсомольская правда02:29