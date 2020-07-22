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РИА Новости
РИА Новости

Ученые раскрыли тайну смерти «кричащей мумии» из Египта

"Мумию кричащей женщины" обнаружили в 1881 году близ города Луксор в усыпальнице среди 40 мумий членов царской династии. Личность женщины все еще вызывает споры среди ученых.В источнике
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РЕН ТВ

Ученые узнали тайну «кричащей мумии»

РЕН ТВ03:46
РИА Новости

Ученые раскрыли тайну смерти «кричащей мумии» из Египта

РИА Новости23:19
Народные новости

Ученые разгадали тайну смерти «кричащей мумии» из Египта

Народные новости01:35
iReactor

Ученые объяснили позу мумии «кричащей женщины» в Египте

iReactor00:24
NewInform

Ученые выяснили причину смерти египетской «кричащей женщины»

NewInform00:22
Комсомольская правда

Тайна смерти «кричащей мумии», найденной в Египте, была раскрыта учеными спустя век

Комсомольская правда02:29
Planet Today

Компьютерная томография раскрыла историю «мумии кричащей женщины»

Planet Today18 июля в 18:57
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Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Вооруженные силы Азербайджана совершили нападение на боевую позицию «Анвах» («Бесстрашный») в Тавушской области на северо-востоке Армении, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Коммерсантъвчера в 16:28
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Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать.
Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
РБК05:28
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ОКР обвинил РУСАДА в попытке отвлечь внимание от нарушений из аудита

«Комментарии, которые содержатся в опубликованном накануне документе под названием "Доводы РАА «РУСАДА» по отчету ООО «Финэкспертиза» и их обоснованная аргументация", с точки зрения ОКР как учредителя РАА "РУСАДА" являются очередной попыткой отвлечь внимание от фактов и сути рассматриваемых несоответствий»,— говорится в заявлении ОКР.
Коммерсантъ05:20
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Тренера жены Стаса Костюшкина задержали за связь с несовершеннолетней

Абсолютного чемпиона России по бодибилдингу 2016 года Александра Крупнова задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ (растление несовершеннолетних), сообщает Telegram-канал 112.
Газета.Ru04:51
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Пушков оценил требование США прекратить производство ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru04:55
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